حكاية وطن.. قطار التطوير والتنمية يقتحم جميع القطاعات بسيناء فى عهد الرئيس السيسى

تعد شبه جزيرة سيناء، بموقعها الاستراتيجي الفريد، كنز مصر طيلة تاريخها حتى الآن، وجزءا عزيزا وغاليا على قلب كل مصري بذل كل غال ونفيس من أجل الحفاظ عليها، بل تنميتها والارتقاء بها، وأيضا خدمة المواطن السيناوي الذي يقطنها وكان حارسا عليها، ولعل الرئيس عبدالفتاح السيسي انتبه جيدا لتنمية وتعمير سيناء أرض الفيروز، ووضع خطة شاملة لتطويرها، ولا سيما خدمات البنى التحتية هناك، إذ أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، القرار الجمهوري رقم 107، الذي رصد ميزانية ضخمة قاربت التريليون جنيه لتنفيذ 994 مشروعا تنمويا وخدميا على أرض سيناء؛ ليجعلها على رأس اهتمامات القيادة السياسية.

تطوير البنى التحتية بسيناء

وحرصت الدولة، على مدار السنوات الماضية، على تعزيز جهود الإعمار وتطوير البنية التحتية، وإنشاء شبكة طرق وأنفاق عملاقة، وإطلاق المشروعات القومية الزراعية والصناعية والخدمية والسياحية، التي تستفيد من المقومات الطبيعية والتاريخية لسيناء، وذلك لتحسين أهلها وسكانها والارتقاء بالمستوى المعيشي لهم، وتعزيز الاستثمار في العنصر البشري، بما يضمن إدماج مختلف فئات المجتمع في عملية التنمية.

واقتحم قطار التطوير والتنمية كافة القطاعات في سيناء بين مشروعات بنى تحتية؛ كقطاعات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء، ومشروعات خدمية في التعليم والصحة والنقل ووحدات إسكانية، وتنموية كاستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة في قطاع الزراعة، وفيما يلي نبذة وأبرز المعلومات عن تلك المشروعات العملاقة التي غيرت وجه سيناء للأفضل:

1 - حفر 5 أنفاق لربط سيناء بالوادي بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 35 مليار جنيه.

2 - إنشاء 7 كباري عائمة للعبور أعلى الممر الملاحي لقناة السويس بتكلفة 990 مليون جنيه.

3 - تنفيذ 63 مشروعا للطرق والكباري تقدر بحوالي 3440 كم بتكلفة إجمالية بلغت 56 مليار جنيه.

4 - تنفيذ 52 مشروعا في قطاع مياه الشرب بطاقة 787 ألف م3 / يوم بتكلفة 15 مليار جنيه.

5 - تنفيذ 25 مشروعا في قطاع الصرف الصحي بتكلفة تجاوزت الـ4.2 مليار جنيه.

6 - تنفيذ 92 مشروعا لزيادة القدرات الكهربائية بنحو 420 ميجاوات بتكلفة تجاوزت 69 مليار جنيه.

7 - إنشاء 17 تجمعا تنمويا متكاملا بتكلفة 5.7 مليار جنيه.

8 - إنشاء 12 ألف وحدة اسكان اجتماعي بتكلفة 2 مليار جنيه.

9 - إنشاء 8 جامعات جديدة بتكلفة 19.6 مليار جنيه.

10 - تنفيذ 75 مشروعا صحيا بتكلفة 4 مليارات جنيه.

11 - استصلاح 275 ألف فدان بتكلفة 5 مليارات جنيه.

وعبر أهالي سيناء عن سعادتهم بتلك الطفرة التنموية والخدمية، مؤكدين أن التنمية حدثت على أرض سيناء، بدأت من العملية الشاملة التي قام بها الجيش من أجل تطهير الأرض، من بعدها انطلق قطار التنمية في مجالات عديدة، على رأسها البنية التحتية، حيث تم إنشاء شبكة طرق متنوعة وتطوير مطار البردويل ومجمع الرخام.

وأكد أهالي سيناء، تطوير وإنشاء العديد من محطات المياه والبنية الأساسية لها وإنشاء محطات جديدة، ومحطات معالجة المياه مثل محطة بحر البقر، وغيرها من عمليات التنمية على جميع الأصعدة ومناحي الحياة في سيناء، موضحين أن الكهرباء كانت من أهم المشكلات التي تمت معالجتها خلال تنمية أرض سيناء، حيث تم إصلاحها في معظم القرى وصيانتها، إلى جانب إنشاء محطات كهرباء أخرى في المناطق المظلمة، كما تم تطوير الكثير من المدارس في أغلب القرى إلى جانب إنشاء جديد منها، وكذلك تشغيل خطوط الهواتف التي ظلت منقطعة لسنوات طويلة، وكذلك عودة الأهالي إلى أراضيهم خلال ديسمبر 2021 والذي كان له أثر كبير.