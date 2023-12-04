حكاية وطن..كيف واجهت مصر الفساد على مدار السنوات الماضية؟

استعرض كتاب حكاية وطن بين الرؤية والانجاز، أهم الانجازات التي حققتها الدولة المصرية على مدار السنوات الماضية منذ فترة تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي البلاد.

وتضمن الكتاب في مقدمته « تخطــو مصــر بخطــوات عازمــة صــوب تدشــين عقــد اجتماعــي جديــد منــذ ثــورة 30يونيـو،2013 إذ تتمثـل مالمـح هـذا العقـد فـي معالجـة أخطـاء الماضـي والمضـي قدمــا فــي الإصــلاح الجــذري والشــامل علــى الأصعــدة والمســتويات كافــة؛ لبنــاء الجمهوريــة الجديــدة“؛ هــذا المفهــوم الــذي يمثــل الإطــار الشــامل والفلســفة العامــة للدولــة المصريــة. فإنمــا تتأســس حكايــة وطــن التــي نرويهــا علــى دعائــم نيــت لبناتهــا خطــوة بخطــوة وشــملت كل قطاعــات ومؤسســات الدولــة، وحتــى المجتمــع المدنــي والأفــراد؛ بغيــة تدعيــم مجــالات التنميــة الإنســانية وبنــاء الإنســان وفــق آليــة وتخطيــط اســتراتيجي يضــع فــي اعتباراتــه العديــد مــن المحــددات الأمنيــة والسياســية والإقتصاديــة والإجتماعيــة والعمــل بالتــوازي معهــا.

تعزيز النزاهة والعدالة ومنها مكافحة الفساد

واتخـذت مصـر خطـوات متأنيـة ولكـن ثابتـة القتـاع جـذور الفسـاد على مدى سـنوات مضـت؛ وكانـت الانطلاقـة الابرز فيما تضمنه الدسـتور المصري عـام 2014 من فصل للهيئـات المسـتقلة والاجهـزة الرقابية من المادة 215 حتى المـادة،221 بينما ألزمت المـادة 218 الدولـة بمكافحـة الفسـاد من خلال هيئاتهـا وأجهزتها الرقابيـة المختصة.

وبـإرادة سياسـية صادقـة ودعم دائـم لجهود مكافحة الفسـاد، تم إنشـاء الأكاديمية الوطنيـة لمكافحـة الفسـاد فـي 2018 والتـي قدمـت نحـو 288 ً برنامج ً ـا تدريبيـا لنحـو9 آالف متخصـص مـن مختلـف قطاعـات الدولـة، وتـم إطلاق الاسـتراتيجية الوطنية لمكافحـة الفسـاد بمراحلها الثلاث: الأولى،2014-2018 والثانيـة،2019-2022 والثالثة .2030-2023

وتضمنـت مجموعـة مـن الأهداف الأساسـية كالتالي: العمل على تطوير جهاز إداري كفء وفعال، وتم تحقيقه بنسبة 78% حتى عام.2022، و تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، وتم تحقيقه بنسبة 91.6% حتى عام.2022، وتفعيـل آليـات الشـفافية والنزاهـة بالوحـدات الحكوميـة، وتـم تحقيقـه بنسـبة 85% حتـى عـام.2022، تطويــر البيئــة التشــريعية الداعمــة لمكافحــة الفســاد، وتــم تحقيقــه بنســبة61% حتــى عــام.2022

وتحديـث الإجـراءات القضائيـة تحقيقـا للعدالـة الناجـزة، وتـم تحقيقـه بنسـبة 98%حتـى عـام.2022، دعــم جهــات إنفــاذ القانــون للوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتــم تنفيــذه بنســبة 77% حتــى عــام.2022

السياسة الداخلية

زيــادة الوعــي المجتمعــي بأهميــة الوقايــة مــن الفســاد ومكافحتــه، وتــم تحقيقــه بنســبة 100% حتــى عــام.2022

تفعيـل التعـاون الدولـي واإلقليمـي فـي منـع ومكافحة الفسـاد، وتـم تحقيقه بنسـبة 100% حتى عـام.2022

مشــاركة منظمــات المجتمــع المدنــي والقطــا الخــاص فــي منــع الفســاد ومكافحتــه، وتــم تحقيقــه بنســبة 86% حتــى عــام 2022.

وعلـى جانـب آخـر، تسـتهدف الدولـة المصريـة ربـط قواعـد بيانـات جميـع الوحـدات الإداريـة مـن أجـل تسـهيل التبـادل المعرفـي بينهـا، وكذلـك تحديـث قاعـدة بيانـات هيئــة الرقابــة الإداريــة للســماح برقابــة أفضــل، وهــي المشــاريع التــي تــم البــدء فـي تنفيذهـا بالفعـل خـال عـام،2020 وتـم تحقيـق منجـزات كبيـرة فيهـا.