استمرار حبس المتهمين بقتل صاحب محل سجاد في إمبابة

جدد قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، حبس 3 متهمين، 15 يوما على ذمة التحقيقات لاتهامهم بقتل صاحب محل سجاد ضربا بالأيدي، بسبب خلافات الجيرة في إمبابة.

وكشفت التحقيقات أن مشاجرة اندلعت بين المجني عليه صاحب محل سجاد و3 أشخاص لخلافات الجيرة تعدى خلالها أحد أفراد الطرف الثانى على مالك المحل بالضرب بالأيدي فأحدث إصابته التى أودت بحياته.

وأمرت النيابة بتفريغ الكاميرات في محيط الحادث للوقوف على ملابساته، كما أمرت بتشريح الجثة وإعداد تقرير الصفة التشريحية.