الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس مسن قتل شابا بعدة طعنات في الوايلي

حبس
حبس

قررت نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية، حبس مسن بتهمة قتل شاب بسبب خلافات الجيرة،4 أيام علي ذمة التحقيقات، وطالبت بإرسال تحريات المباحث حول الواقعة.

 

وكشفت مناظرة النيابة عن تفاصيل المعاينة وتبين أنها لشاب في العقد الثانى من العمر، مصاب بجروح طعنية بأماكن متفرقة من الجسد، أدت إلى تهتكات في الأعضاء الداخلية ونزيف حاد تسبب في الوفاة.

 

وطالبت النيابة مصلحة الطب الشرعى  بتشريح الجثة وإعداد تقرير حول سبب الوفاة وكيفية حدوثها، كما أمرت بالتحفظ على كاميرات المراقبة، واستدعاء شهود العيان.

 

تعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوجود قتيل بأحد شوارع منطقة العباسية بدائرة قسم شرطة الوايلى، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وعثر على جثة شاب عمره 20 سنة مصاب بعدة طعنات، وبإجراء التحريات تبين ان وراء ارتكاب الواقعة جاره المسن بسبب خلافات الجيرة، وألقى القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

نيابة حوادث غرب القاهرة الكلية حبس مسن خلافات الجيرة قتل شاب مصاب بجروح الأعضاء الداخلية

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