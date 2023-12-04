الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"منكوبات فى غزة" على شاشة "الوثائقية" خلال ديسمبر الجارى

الوثائقية
الوثائقية

أعلنت قناة "الوثائقية"، اليوم الإثنين، عن عرضها خلال شهر ديسمبر الجاري، الفيلم الوثائقي "منكوبات في غزة"، الذي يُوثق معاناة الفلسطينيات المصابات بالأورام في تلقي العلاج، في ظل سياسات التعنت والمنع التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للحيلولة بين المرضى والدواء.

قناة الوثائقية

 وذلك من خلال قصص إنسانية مؤثرة دارت طيلة السنوات الماضية، لاقتْ فيها الفلسطينيات المستأهلات للعلاج من الأورام السرطانية تضييقًا، ولا معيارية تجسدتْ في منع بعضهن من تلقي العلاج في مستشفيات غزة الفقيرة الإمكانات، أو حتى في مستشفيات الضفة الغربية، وهو ما يطرح على المُشاهد سؤالًا منطقيًّا: إذا كان هذا ما كانت تعانيه الفلسطينيات المصابات بالأورام، فكيف الوضع الآن بعدما أجهزتْ الغارات الإسرائيلية الوحشية الأخيرة على أغلب المقدرات الصحية في قطاع غزة؟! جديرٌ بالذكر أن فيلم "منكوبات في غزة" عكفت على صناعته المخرجة الإسبانية "آنا ألبا"، التي تُوفيت في أثناء العمل عليه، واستأنفه زملاؤها حتى خرج إلى النور، موثقًا بعضًا من مأساة أهلنا في فلسطين.

الليلة.. عرض فيلم "بنبان" على شاشة "الوثائقية"

قناة الوثائية الوثائية ديسمبر منكوبات في غزة غزة الوثائقي

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