الليلة.. عرض فيلم "بنبان" على شاشة "الوثائقية"

تعرض قناة الوثائقية الفيلم الوثائقي "بنبان"، في تمام الساعة العاشرة من مساء اليوم الإثنين.

ويعد فيلم بنبان آخر الأفلام التي أعلنت قناة الوثائقية عن عرضها ضمن خريطتها لشهر نوفمبر.

وتستعد القناة الوثائقية لبث مجموعة من الأفلام الوثائقية الجديدة خلال شهر ديسمبر المقبل.

تفاصيل فيلم بنبان على الوثائقية

يوثق فيلم بنبان مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي.

يتناول الفيلم أيضًا الجوانب الاقتصادية والاجتماعية لمشروع بنبان، ومنها: توفير الآلاف من فرص العمل لأبناء أسوان، وتوجيه بعض العوائد والأرباح للمشروعات التنموية في مجالات التشغيل والتعليم والصحة، وكذلك إكساب العامل المصري مهارات وخبرات جديدة تمكنه من المنافسة عالميًّا في هذا القطاع.

مقتل إسكوبار

وتعرض قناة "الوثائقية"، مساء غدٍ الثلاثاء، الفيلم الوثائقي الجديد "مقتل إسكوبار"، وذلك ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي قدمتها القناة خلال شهر نوفمبر الجاري.

فيلم "مقتل إسكوبار"

يوثق الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، في أجواء من الإثارة والتشويق، مهمة اغتيال "بابلو إسكوبار"، أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

ويعرض الفيلم، الذي يتكون من جزءين، مشاهد حقيقية تظهر لأول مرة قبل تنفيذ المهمة، وفي أثنائها وبعدها، كما يقدم مقابلات خاصة مع أطراف متنوعة ذات صلة بالقضية التي حازت اهتمام وسائل الإعلام العالمية في ذلك الوقت.

أفلام الوثائقية خلال شهر نوفمبر

كما عرضت قناة "الوثائقية" أيضًا الفيلم الوثائقي "بنبان" في شهر نوفمبر، ويوثق الفيلم مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي.

وعرضت قناة "الوثائقية"، مؤخرًا، الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

كما عرضت أيضًا منذ أيام الفيلم الوثائقي "نيرون"، ويرصد الفيلم روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا، في محاولة للوصول إلى الحقيقة. ويوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون".