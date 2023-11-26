الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

الثلاثاء.. الوثائقية تعرض الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"

مقتل اسكوبار
مقتل اسكوبار

تعرض القناة الوثائقية بعد غد الثلاثاء الفيلم الوثائقي الجديد “مقتل إسكوبار” وذلك ضمن مجموعة من الأفلام الجديدة التي قدمتها القناة خلال شهر نوفمبر الجاري. 

وروجت القناة لفيلم مقتل إسكوبار عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ونشرت البرومو الخاص بالفيلم وعلقت عليه: "لم أكن أتمنى ذلك لألد أعدائي.. كان الأمر كالكابوس، انتظروا الفيلم الوثائقي "مقتل إسكوبار"، يوم الثلاثاء المقبل، الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة، على شاشة الوثائقية".

 

 

https://www.facebook.com/watch/?v=2598501240321477&extid=CL-UNK-UNK-UNK-AN_GK0T-GK1C&ref=sharing

 

تفاصيل فيلم مقتل اسكوبار 

 

يوثق الفيلم الوثائقي مقتل إسكوبار في أجواء من الإثارة والتشويق مهمة اغتيال "بابلو إسكوبار"، أحد أشهر زعماء عصابات المخدرات في العالم، وهي المهمة التي بدأ التحضير لها منذ العام 1989، وتم تنفيذها بعد أربع سنوات في العام 1993.

ويعرض الفيلم، الذي يتكون من جزأين، مشاهد حقيقية تظهر لأول مرة قبل تنفيذ المهمة، وفي أثنائها وبعدها، كما يقدم مقابلات خاصة مع أطراف متنوعة ذات صلة بالقضية التي حازت اهتمام وسائل الإعلام العالمية في ذلك الوقت. 

أفلام الوثائقية خلال شهر نوفمبر 

كما عرضت القناة الوثائقية أيضًا الفيلم الوثائقي "بنبان" في شهر نوفمبر، ويوثق الفيلم مراحل إنشاء مجمع بنبان للطاقة الشمسية في محافظة أسوان، وهو المشروع الذي يدخل في قائمة مشروعات الطاقة الشمسية الأكبر على مستوى العالم، ويعزز من اعتماد مصر على الطاقة النظيفة والمتجددة، ويقلل من استهلاك مصادر الوقود التقليدي. 

وعرضت قناة "الوثائقية"، مؤخرا، الجزء الثالث من الفيلم الوثائقي "هيكل.. سيرة الأستاذ"، الذي يتناول تفاصيل السنوات الأخيرة من حياة الأستاذ محمد حسنين هيكل، وصولًا إلى رحيله عام 2016.

كما عرضت أيضا منذ أيام الفيلم الوثائقي نيرون ويرصد فيلم نيرون روايات متنوعة وقراءات مختلفة حول الإمبراطور المثير للجدل تاريخيًا، في محاولة للوصول إلى الحقيقة. يوثق الفيلم رحلة الإمبراطور الروماني الشهير "نيرون. 

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