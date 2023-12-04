الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

الكشف على 711 مواطنًا خلال قوافل طبية لجامعة بنها بقرى القليوبية

جامعة بنها: الكشف
جامعة بنها: الكشف على 711 حالة مرضية فى قوافل طبية

واصلت جامعة بنها تتظيم القوافل الطبية بقرى مركز بنها، حيث نظمت الجامعة قوافل طبية بقريتي نقباس وكفرالعرب، وذلك لإجراء الكشف الطبي بالمجان على المواطنين.

وجاءت القوافل برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها، والدكتور السيد فودة نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات بنها الجامعية، والدكتورة نيرمين عدلي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمرو الدخاخنى المدير التنفيذي لمستشفيات بنها الجامعية، وبالتنسيق والدكتور محمود الصبروط مدير مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية.

أبرز التخصصات المشاركة في القوافل


وشارك في القواقل أطباء في تخصصات الباطنة، والأطفال، والرمد، والمخ والأعصاب، والعظام، والأنف والأذن، والمسالك، والجراحة العامة، والجلدية.

وأكد الدكتور عمرو الدخاخنى، استشارى أمراض الكلى والمسالك البولية المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة بنها، أنه تم الكشف على 711 حالة من أهالى القريتين وصرف العلاج مجانًا، وتحويل بعض الحالات للمستشفيات الجامعية لاستكمال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأضاف مدير مستشفيات جامعة بنها أن كل مستشفيات جامعة بنها بجميع أقسامها كخلية نحل وبروح وطنية عالية لخدمة جميع المرضى من داخل وخارج المحافظة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية الداعمة لصحة وحقوق جميع المواطنين ورفع المعاناة من كاهل المواطنين، مشيرًا إلى أن: هدفنا شعور كل مريض بالرضا التام من خلال الخدمات الصحية والطبية المقدمة تحت إشراف الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب بجامعة بنها.

مستمرون فى تقديم كل الخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفى

وأوضح الدخاخنى أننا مستمرون فى تقديم كل الخدمات الطبية للمرضى داخل المستشفى، الذى يحظى بسمعة وثقة كبيرتين بين الشعب القليوبي والعديد من المدن والمحافظات المجاورة التى يترددون على المستشفى يوميًا بنسبة تتعدى 2200 مريض يوميًا، بجانب استقبال الحوادث والطوارئ، وجميعها يستطيع المستشفى توفير كل الإمكانيات الطبية الحديثة والتدخلات الجراحية السريعة بدعم طاقم أطباء ماهرين فى تخصصاتهم، مما ساعد بشكل كبير فى شفاء الحالات القادمة إلى المستشفى الجامعى ببنها، الذى شعاره ثقة المريض أولًا والعمل بروح الفريق لنجاح المنظومة الطبية وإنقاذ حياة وأرواح المرضى. 

جامعة بنها ناصر الجيزاوى قوافل طبية صحة المرضى عمرو الدخاخنى

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