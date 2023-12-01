جامعة بنها تنظم 12 قافلة طبية بقرى القليوبية

ينظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة بنها، 12 قافلة طبية بقرى محافظة القليوبية برعاية الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس الجامعة، والدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال الفترة من 2 حتى 7 ديسمبر الجاري.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، أنه تأتي تلك القوافل بالتنسيق مع أمين الجامعة، المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلية الطب البشرى ومستشفيات بنها الجامعية.

وأوضح أن القوافل الطبية بقرى محافظة القليوىية تضم مختلف التخصصات الطبية، وذلك في إطار مبادرة جامعة بنها لدعم الأسرة المصرية وتنظيم القوافل العلاجية للمواطنين مجانًا.