الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مجلة أمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة ستستمر لعدة أسابيع

غزة
غزة

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن "لدى حماس عدة ألوية في جنوب قطاع غزة"، الذي يعيش فيه الآن نحو 2 مليون من الفلسطينيين والنازحين بعد فرارهم من الشمال في الأسابيع الأولى من الحرب.

ووفقا للمجلة الأمريكية، قال مسئولون إسرائيليين إن وجود حماس في جنوب غزة يشمل مقاتلين غادروا الشمال عندما حثت إسرائيل المدنيين على إخلاء شمال غزة في بداية الحرب.

وقال مسئول دفاعي إسرائيلي كبير: "إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة ستستمر على الأرجح لعدة أسابيع على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول، ويمكن أن تستمر طوال المرحلة الحالية من القتال. الحرب الآن تقترب من شهرين".

وأضاف المسئول: "لا نريد أن نرى خسائر في صفوف المدنيين في جنوب غزة، والمشكلة هى أننا نواجه منظمة إرهابية تترسخ في تجمعات سكانية كثيفة وتستخدم البشر كدروع مدنية".

وحسب "نيوزويك"، فإن العديد من المسئولين في إسرائيل يعتقدون أن حماس تحتجز أيضًا بعض المحتجزين الذين اختطفتهم في هجومها على إسرائيل في جنوب غزة في 7 أكتوبر، مما يزيد من تعقيد خطط إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب.

txt

عاجل.. الجيش الإسرائيلى يعلن شن عملية برية فى كامل قطاع غزة

حماس جنوب قطاع غزة الحرب إسرائيل المحتجزين الإسرائيليين مسؤولين إسرائيليين عدد المحتجزين لدى حماس المتبقي غير معلوم

مواد متعلقة

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

وفد أمريكى رفيع يصل تل أبيب اليوم لبحث "اليوم التالى" لحرب غزة

قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية وتعتقل عشرات الفلسطينيين

الرئيس التشيلى: تصرفات حكومة نتنياهو فى غزة "وحشية"

سيناتور أمريكى يدعو إلى محاسبة إسرائيل إذا لم تحد من سقوط ضحايا مدنيين

كيف تتحرك قيادة حماس فى غزة رغم استمرار العدوان الإسرائيلى؟

عاجل.. استشهاد أكثر من 100 مدنى فى مجزرة جديدة للاحتلال بمخيم جباليا

مجلس الشيوخ الأمريكى يفشل فى تمرير حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا وإسرائيل

الأكثر قراءة

مفاجآت مرعبة.. ماذا وجدت إسرائيل داخل شبكة أنفاق حماس فى غزة؟

"عالمنا ليس فيه مكان للضعفاء".. القوات المسلحة تعلن الهدف من تطوير أسلحتها للعالم

القبض على "كروان مشاكل" بطل فيديو المطبخ الفاضح

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

أسعار الكتاكيت اليوم الإثنين عمر يوم في بورصة الدواجن لجميع الشركات

استبعاد شخص من جنوب السودان خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة