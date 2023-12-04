مجلة أمريكية: العملية العسكرية الإسرائيلية فى غزة ستستمر لعدة أسابيع

ذكرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، نقلا عن مسئولين إسرائيليين، أن "لدى حماس عدة ألوية في جنوب قطاع غزة"، الذي يعيش فيه الآن نحو 2 مليون من الفلسطينيين والنازحين بعد فرارهم من الشمال في الأسابيع الأولى من الحرب.

ووفقا للمجلة الأمريكية، قال مسئولون إسرائيليين إن وجود حماس في جنوب غزة يشمل مقاتلين غادروا الشمال عندما حثت إسرائيل المدنيين على إخلاء شمال غزة في بداية الحرب.

وقال مسئول دفاعي إسرائيلي كبير: "إن العملية العسكرية الإسرائيلية في جنوب قطاع غزة ستستمر على الأرجح لعدة أسابيع على الأقل، إن لم يكن لفترة أطول، ويمكن أن تستمر طوال المرحلة الحالية من القتال. الحرب الآن تقترب من شهرين".

وأضاف المسئول: "لا نريد أن نرى خسائر في صفوف المدنيين في جنوب غزة، والمشكلة هى أننا نواجه منظمة إرهابية تترسخ في تجمعات سكانية كثيفة وتستخدم البشر كدروع مدنية".

وحسب "نيوزويك"، فإن العديد من المسئولين في إسرائيل يعتقدون أن حماس تحتجز أيضًا بعض المحتجزين الذين اختطفتهم في هجومها على إسرائيل في جنوب غزة في 7 أكتوبر، مما يزيد من تعقيد خطط إسرائيل للمرحلة التالية من الحرب.