الإثنين 04 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

يونيسيف: القصف الإسرائيلى على جنوب غزة أسوأ قصف فى الحرب

القصف الإسرائيلى
القصف الإسرائيلى على جنوب غزة

قال جيمس إلدر، المتحدث باسم منظمة اليونيسف، إن القصف الإسرائيلي على جنوب قطاع غزة هو “أسوأ قصف في الحرب في الوقت الحالي”.

وأضاف: "أرى خسائر فادحة، ولدينا إنذار أخير لإنقاذ الأطفال؛ وأضاف: "وضميرنا الجماعي".

وفي سياق متصل، أسقطت سفينة حربية أمريكية طائرتين بدون طيار على الأقل في البحر الأحمر، وفقًا لمسؤول دفاعي أمريكي تحدث لصحيفة واشنطن بوست.

وذكرت أن التقييمات الأولية تشير إلى أن واحدة على الأقل من الطائرات بدون طيار جاءت من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن.

نداء استغاثة إلى المدمرة الأمريكية 

 

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الهلال الأحمر: الفلسطينيون في غزة خضعوا لعمليات بتر أطراف دون تخدير

ووفقا للمسؤول، أرسلت السفينة التجارية Unity Explorer نداء استغاثة إلى المدمرة الأمريكية USS Carney، وبينما كانت السفينة يو إس إس كارني بالقرب من يونيتي إكسبلورر، اقتربت طائرة دون طيار من السفينتين وأسقطتها يو إس إس كارني، حسبما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن المسؤول.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الحوثيون في اليمن مسؤوليتهم عن هجمات بطائرات مسيرة وصواريخ على سفينتين إسرائيليتين في البحر الأحمر.

ومع ذلك، قال المتحدث باسم الجيش الاحتلال، دانييل هاغاري، إن السفينتين ليس لهما أي صلة بإسرائيل.

وفي خطاب بالفيديو بعد زيارته لإسرائيل وفلسطين، قال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان: “إذا لم تمتثل إسرائيل [للقانون الدولي] الآن، فلا ينبغي لها تقديم شكوى لاحقًا”.

 قال: وفي غزة لا يوجد مبرر لإجراء الأطباء العمليات بدون ضوء، ولعمليات الأطفال بدون تخدير. تخيل الألم، لقد كنت واضحًا تمامًا أن هذا هو الوقت المناسب للامتثال للقانون. إذا لم تمتثل إسرائيل الآن، فلا ينبغي لها أن تشتكي لاحقًا.

وقال الجيش الإحتلال إنه وسع عمليته البرية ضد حركة حماس المسلحة إلى “كل جزء” من قطاع غزة.

واستأنف جيش الاحتلال هجومه يوم الجمعة بعد انتهاء وقف إطلاق النار الذي استمر أسبوعا، وبعد تركيز عمليته البرية على الجزء الشمالي من غزة في الأسابيع الأخيرة، بدأ الجيش بتنفيذ غارات جوية في جنوب غزة أيضًا. لقد فرت الغالبية العظمى من سكان غزة إلى الجنوب بحثًا عن الأمان.

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