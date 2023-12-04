الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 8 مواطنين محافظة رام الله والبيرة

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الإثنين، 8 فلسطينيين من محافظة رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر أمنية الوكالة الرسمية الفلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت قرية عين قينيا شمال غرب رام الله، واعتقلت كلا من: مجد جمال ناصر ملح، وخالد أحمد ناصر ملح وأيمن تيسير محمود أبو زايد بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت ناصر جمعة نوفل (55 عاما)، والشاب جمعة ياسر نوفل (19 عاما)، بعد مداهمة منزليهما في قرية رأس كركر شمال غرب رام الله.

وأوضحت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت في ساعات الصباح الباكر نضال عياد ونجله ريان، من بلدة سلواد شرق رام الله، والشاب مصلح محمد شعبان أبو شعير (34 عاما) من مخيم الجلزون شمالا، بعد الاعتداء عليه بالضرب المبرح، وهدمت جدران منزله خلال تفتيشه، وحطمت مركبته.

دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية

وفي تطور لاحق، دمرت الطائرات الحربية الإسرائيلية، مربعات سكنية محيطة وقريبة من المستشفى في بيت لاهيا وجباليا، ما أسفر عن استشهاد وإصابة العشرات من المواطنين الذين اكتظت بهم أروقة مستشفى كمال عدوان.

واستشهد 9 مواطنين وصيب آخرون، بحسب وفا، بينهم أطفال ونساء، فجر الاثنين، في غارة إسرائيلية على منزل في حي التنور شرق رفح جنوب قطاع غزة.

وشن الطيران الإسرائيلي خلال الساعات الماضية غارات وقصفا عنيفا على أحياء عدة مكتظة بالسكان، مخلّفة مئات الشهداء والجرحى.

وأكدت وكالة الأنباء الفلسطينية استشهاد 26 مواطنا مساء الأحد، إضافة لعدد من المفقودين بعد قصف إسرائيلي طال منزلين في حي الجنينة مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.

وأشارت وفا إلى ارتفاع حصيلة الشهداء جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر إلى 15،523، وإصابة 41،316 مواطنا، و70% من الضحايا أطفال ونساء، كما قتل 281 من الكوادر الصحية وأصيب المئات، فيما دمرت إسرائيل 56 مركبة إسعاف خلال عملها واستشهد من فيها من الطواقم والجرحى، كما دمر 56 مؤسسة صحية وأخرج 26 مستشفى و46 مركز للرعاية الأولية عن العمل.