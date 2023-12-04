شبورة كثيفة تغطي طرق الإسماعيلية الصحراوية والزراعية

شهدت محافظة الإسماعيلية انتشار شبورة مائية مكثفة في الطرق الصحراوية والزراعية، تمنع الروؤية بشكل كبير.

وكانت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء هنر إبراهي معاو محاف الإسماعيلي والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، نوهت على ظهور شبورة كثيفة أحيانًا قد تصل إلى حد الضباب ستبدأ في التشكل اليوم الاثنين من الساعة الرابعة فجرا وتستمر حتى الصباح الباكر وتبدأ في التلاشي تدريجيًا مع الساعة التاسعة صباحًا وذلك على الطرق المؤدية من وإلى محافظة الإسماعيلية.

نصائح القيادة الآمنة

ووجهت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة مجموعة من النصائح للقيادة الآمنة أثناء الشبورة المائية، النصيحة الأسلم والأفضل هى تجنب قيادة السيارة أثناء الشبورة حتى تصبح الرؤية جيدة

إذا اضطررت للقيادة أثناء الشبورة فاتبع تعليمات القيادة الآمنة الآتية من أجل سلامتك وسلامة من حولك على الطريق وهي

-تهدئه سرعه السياره قبل الدخول في الشبوره

مضاعفه مسافه الامان بين سيارتك والسياره الاماميه.

-تشغيل كافه انوار السياره بما فيها انوار الانتظار

-التحكم في اقل القياده جيدا مع تشغيل المساحات الدائمه

-التهويه الجديده داخل السياره حتى لا تكون شبوره مائيه بالداخل

-التزام بالقواعد الاساسيه للقياده الامنه على الطريق للحد من الحوادث المروريه.

-في حاله تعطل السياره يتم تجنيبها في اقصى اليمين الطريق بعيدا عن نهر الطريق مع تشغيل كافه الانوار وعدم النزول

-والاتصال برقم الاغاثه المحدد من قبل الشبكه الوطنيه

انقلاب حمولة سيارة نقل محملة بالأسمنت على طريق "الإسماعيلية- بورسعيد"

شهد طريق الإسماعيلية بورسعيد في مدينة القنطرة غرب، انقلاب سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر أسمنت.

وتلقت الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمة للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، إخطارًا من عمليات النجدة يفيد بانقلاب جزء من حمولة سيارة نقل ثقيل محملة بشكائر أسمنت وذلك بطريق الإسماعيلية بورسعيد، نطاق القنطرة غرب.

اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق

وبالعرض على اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، أمر بسرعة اتخاذ الاجراءات العاجلة لتأمين الطريق، وبتنسيق من الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة تم تكليف طوارئ مركز ومدينة القنطرة غرب بسرعة التوجه لمكان الحادث وإزالة اثاره وتأمين حركة الطريق للسيارات.

كما تم التنسيق مع كافة الجهات المعنية لسرعة المتابعة وتم التعامل مع الحادث بشكل سريع، وتم تأمين حركة المرور أمام السيارات ولا يوجد أى عمليات غلق أو تعطيل لحركة المرور.