الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

في ذكرى رحيلها.. "حنا ارندت" حذرت من قرار تقسيم فلسطين واتهمت بالانتماء للصهيونية

حنا ارندت
حنا ارندت

تحل اليوم الذكرى الثامنة والأربعين لرحيل الكاتبة والمفكرة اليهودية حنة آرنت، والتي رحلت عام 1975.

وفي التقرير التالي نرصد أبرز ما أثير حول انتمائها للصهيونية..  

من هي حنة آرنت؟ 

هي إحدى أبرز فلاسفة اليهود، يصفها البعض بتلميذة وعشيقة للفيلسوف الألماني العظيم مارتن هايدجر، شاركت في بعض المنظمات الصهيونية التي انفصلت عنها لاحقًا، عندما وجدت الدولة اليهودية تغرق في مستنقع "السياسة الواقعية.

الصهيوينة وآرنت 

نفت حنة آرنت انتمائها لأي من المنظمات الصهونية ولفتت إلى أنها وجهت نقدًا لاذعًا لزعماء الصهيونية، وأنكرت كلَّ شرعية يمكن أن يدعيها أو يتظلَّل بها المشروع الصهيوني. 

ووفق تقرير للكاتب عفيف عثمان: " إذا كانت تعاونت في الثلاثينات والأربعينات من القرن الفائت مع بعض المنظمات الصهيونية، فإنها في العام 1948 كانت من الأصوات المعارضة لإقامة دولة يهودية في فلسطين، بالإضافة إلى الخلاف السياسي مع الحركة الصهيونية في كيفية التعامل مع "المسألة العربية" في فلسطين.

txt

"العقد الذهبي للفلسفة".. كتاب يرصد ملامح فكر أربعة فلاسفة

عن موقفها  تجاه انشاء دولة لليهود في فلسطين 

وقفت حنة آرنت تجاه الخط السياسي المنصب التركيز على فلسطين ككومنولت يهودي، على اعتبار أن هذا هو الهدف الأسمي للصهيونية، وللحرب نفسها.

وجاء في مقالتها المنشورة تحت عنوان "إعادة النظر في الصهيونية" تصف مضاعفات قرارين يعبران عن الموقف السياسي الجديد في ذلك الوقت أحدهما "برنامج بالتيمور" 1942 ، الداعي إل إنشاء "كومنولث يهودي حر في فلسطين بعد الحرب.

واعترضت على قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947،  وحذرت من النتائح المترتبة عليه ، والتي منها طرد الفلسطينين والانتهاك المنهجي لحقوقهم، مما يؤدي اندلاع حرب ستهدد وجود الجماعة اليهودية نفسها .

لمفكرة اليهودية حنا أرندت لغز انتمائها للصهيونية الصهيوينة وارندت عن موقفها تجاه انشاء دولة لليهود في فلسطين قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة في العام 1947

الأكثر قراءة

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

"قادرة على تنفيذ كل المهام القتالية".. معلومات عن الفرقاطة المصرية الجبار

كروان مشاكل يصرخ: "هاتولى أمى وإنجى السبب"

يسري عبد الغني يكشف لـ"الدستور" سر اقتناء أشرف عبد الغفور أمهات الكتب

"مكنش قصدى".. اعترافات المتهم فى "حادث أشرف عبدالغفور"

فى أسبوع الوداع.. نجوم رحلوا دون تصوير مشاهدهم الأخيرة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

محمود خليل

ولا يوم من أيامك!

ماجد حبته

ارتباك الرئيس الفرنسى

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة