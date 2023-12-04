صحة البحر الأحمر: فتح «4951» ملف ضمن طب الأسرة

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة البحر الأحمر عن تحقيقها 4951 تسجيل ملفات أسر، ضمن مبادرة تطوير وحدات ومراكز الرعاية الأولية بالبحر الأحمر حتي الآن بالمناطق المحددة بالمحافظة.

وكشف الدكتور أحمد جلال مدير إدارة الرعاية الأساسية بمديرية الصحة بالبحر الأحمر، أنه تم انشاء 1149 ملف بإدارة الغردقة، 1046 بإدارة رأس غارب، 1032 بإدارة سفاجا ، 679 بإدارة القصير ، 5000 بإدارة مرسي علم ، 500 ملف بإدارة الشلاتين

فيما أكدت الدكتورة هديل يحيي مدير إدارة التدريب ومدارس التمريض بالمديرية عن مشاركة طلاب مدرسة التمريض بالغردقة في عملية التسجيل الطبى لإنشاء ملفات طب الأسرة، إلي جانب قيامهم بالأعمال التمريضية، مؤكدة أن ذلك يأتي سعياً لتطوير الأداء التمريضي بما ينعكس على توفير أفضل خدمة للمنتفعين والتي تعتبر من أهم أهداف التغطية الصحية الشاملة.

صحة البحر الأحمر: حملة 100 صحة حققت نجاحاً كبيراً بالمحافظة

في سياق آخر كشف الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، إن حملة 100 يوم صحة، حققت نجاحا كبيرا بالمحافظة، حيث قدمت الخدمة الطبية لـ 146087 مواطنا منذ انطلاقها في 25 يونيو الماضي.

وأكد وكيل وزارة الصحة في بيان له، أن الحملة تأتي تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتقديم الرعاية الصحية للمواطنين من الفئات المستهدفة من 18 عاما فيما فوق، موجهًا بتكثيف حملات التوعية والتثقيف الصحي، وتقديم كافة الخدمات الصحية من خلال الفرق الثابتة والمتنقلة والقوافل الطبية.

وتابع وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، أن مبادرة 100 يوم صحة تعمل في مختلف المناطق بالمحافظة، من خلال عمل فرق الرعاية الصحية، ضمن أعمال المبادرة الرئاسية وبجميع الهيئات والمصالح الحكومة والمراكز الطبية والنوادي ومراكز الشباب والعيادات المتنقلة بمدن المحافظة.

وأوضح وكيل صحة البحر الأحمر، أنه تم تنفيذ حملات ولقاءات توعوية تثقيفية متعددة، مؤكدًا أن الفرق الطبية قدمت خدماتها على مدار الفترة الماضية، 146087 منتفع من أهالي البحر الأحمر والوافدين عليها حتي الآن، وتم تكثيف الفحوصات الطبية والكشوفات الصحية وتقديم العلاج والمتابعة للمرضى، وفقًا لخطة المبادرة.

وأضاف العربي أن مبادرة "100" يوم صحة تهدف إلى تعزيز الصحة العامة، حيث تم تدريب الفرق الطبية المشاركة لضمان جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والتي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها، مؤكدًا أن مبادرة 100 يوم صحة هي هدية الرئيس السيسي للمصريين لتقديم الرعاية الصحية للملايين مجانًا لدعم المنظومة الصحية في مختلف انحاء الجمهورية والمناطق النائية.