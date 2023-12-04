الإثنين 04 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس حملة السيسي: نقدم رؤية وليس برنامجا لأننا نعرف أهدافنا وأولوياتنا (فيديو)

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إن المرشح الرئاسي اختار أن يطرح رؤية واضحة لمستقبل مصر، بدلًا من برنامج انتخابي تقليدي، لأنه يمتلك خبرة ورؤية شاملة للتحديات والفرص التي تواجه البلاد.

وأوضح فوزي، في حواره مع الإعلامية قصواء الخلالي، في برنامج "في المساء مع قصواء"، الذي يبث على قناة "CBC"، أن البرنامج الانتخابي يناسب أكثر المرشحين الجدد أو الحكومات التي تسعى للحصول على ثقة البرلمان أو الشعب، أما الرؤية فهي تعبر عن توجهات وأهداف استراتيجية تحتاج إلى مجموعة من البرامج والمشروعات لتنفيذها.

وأكد فوزي، أن الرئيس السيسي ليس مرشحًا جديدًا، بل هو في المنصب منذ تسع سنوات، وخلال هذه الفترة نفذت مصر أكثر من 15 ألف مشروع في مختلف المجالات، وهذه المشروعات كانت جزءًا من رؤية الرئيس لتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية للبلاد.

وأشار إلى أن الرؤية التي يقدمها الرئيس السيسي للفترة الرئاسية المقبلة، ترتكز على تحقيق أهداف وطنية وإقليمية ودولية، وتحديد الأولويات والموارد المتاحة لتحقيقها، وأنه سيستمر في تنفيذ المشروعات الكبرى والصغرى التي تخدم مصالح الشعب المصري.

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