أكاديمى لـ"اكسترا نيوز": مصر أصبحت أكثر جاهزية لجذب الإستثمارات

قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الإقتصاد المصري تخطى العديد من الحواجز والتحديات، ولعل أشهرها شبكة البنية التحتية التي جعلتنا مصنفين علميًا خاصة في الطرق.

وأضاف أستاذ التمويل والاستثمار، خلال مداخلة هاتفية لقناة "اكسترا نيوز"، أن مصر أصبحت أكثر جاهزية لجذب الإستثمارات، بسبب التحسن الكبير في مؤشرات مصر الإقتصادية.

اكسترا نيوز

نوه إبراهيم، أن الشركات العالمية تنظر في ما يحدث داخل الإقتصاد المصري، وما الأساليب التي ستجذب الشركات الأجنبية للإستثمار في الدولة، مضيفًا أن مصر يسرت بشكل كبير كل السبل لتحقيق ذلك.

وأشار أستاذ التمويل والاستثمار إلى أن مصر خلال السنوات الماضية وضعت قدمها في مجال الإستثمار الأخضر، وهذا سيعود بالنفع على كل طوائف الشعب المصري.