خالد جلال ناعيا أشرف عبد الغفور: فقدنا قامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى

نعى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى والقائم بأعمال رئيس البيت الفني للمسرح، الفنان أشرف عبد الغفور، الذى توفي عن عمر يناهز 81 عاما.

خالد جلال: الموت غيب فنانا متميزا وقامة فنية عربية

وقال المخرج خالد جلال، إن الموت غيب فنانا متميزا وقامة فنية عربية تركت بصمة لا تنسى، استطاع بمهارته الفنية وقوة أدائه أن يمتلك قلب المشاهد المصرى بل والعربى أيضا، وأجاد تجسيد مختلف الشخصيات طوال تاريخه الفنى، رحم الله الفقيد وألهم أهله ومحبيه الصبر والسلوان.

المركز القومي للمسرح ينعى أشرف عبد الغفور

فى الوقت نفسه، نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان القدير أشرف عبد الغفور؛ الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

,أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما، فى حادث سير، ونجت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، والدة ريهام عبد الغفور من الموت في الحادث الذى تعرضا له اليوم.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور شغل منصب نقيب المهن التمثيلية من عام 2012 إلى عام 2015، وحصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وكان رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان القومي للمسرح في دورته الأخيرة.

من أعماله المسرحية "جلفدان هانم، سليمان الحلبي، ثلاث ليال، النار والزيتون، الملك لير"، ومن أعماله فى السينما: "الشيطان، رجال في المصيدة، بلا رحمة، دعوة للحياة، صوت الحب، الشوارع الخلفية، لا شيء يهم"، ومن أشهر المسلسلات التليفزيونية التى شارك فيها "القاهرة والناس، فارس بلا جواد، حضرة المتهم أبي، يتربى في عزو، جبل الحلال"، ومن أدواره التاريخية والدينية من خلال الدراما التليفزيونية "محمد رسول الله، عظماء في التاريخ، أئمة الهدى"، بالإضافة إلى مشاركته في عروض أوبريت «الليالي المحمدية» وحلقات برنامج «أسماء الله الحسنى»".