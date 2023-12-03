الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

وزيرة الثقافة تنعى الفنان أشرف عبد الغفور: فقد الفن المصرى أحد أبرز مبدعيه

الفنان أشرف عبد الغفور
الفنان أشرف عبد الغفور

نعت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة، الفنان القدير، أشرف عبد الغفور، الذي رحل عن عالمنا، منذ قليل، عن عمر يناهز الـ ٨١ عامًا، إثر حادث سير.

وقالت وزيرة الثقافة: “فقد الفن المصري اليوم أحد أبرز مبدعيه، فنان صاحب تاريخ فني حافل، وممثل متفرد ترك بصمة واضحة بأعماله التي ستظل شاهدة على رحلة فنية استثنائية امتدت لعقود، وقدمت وزيرة الثقافة، العزاء لأسرته وأصدقائه ومحبيه، داعية الله أن يُلهمهم الصبر والسلوان”.

المركز القومي للمسرح ينعى أشرف عبد الغفور

نعى الفنان إيهاب فهمي، رئيس المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون والشعبية؛ الفنان القدير أشرف عبد الغفور؛ الذي وافته المنية مساء اليوم الأحد الموافق ٣ ديسمبر ٢٠٢٣.

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، وفاة الفنان القدير أشرف عبد الغفور عن عمر يناهز 81 عاما، فى حادث سير، ونجت زوجة الفنان أشرف عبد الغفور، والدة ريهام عبد الغفور من الموت في الحادث الذى تعرضا له اليوم.

 

الدكتورة نيفين الكيلاني القدير أشرف عبد الغفور الفن المصري المركز القومي للمسرح الشركة المتحدة

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