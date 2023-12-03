"القاهرة الإخبارية": جيش الاحتلال يجبر سكان خان يونس على النزوح لمنطقة رفح

قالت منى عوكل، مراسلة "القاهرة الإخبارية"، إن جيش الاحتلال يواصل استهدافه لجنوب قطاع غزة بشكل مكثف، خاصة في المناطق الشرقية.

وأضافت، خلال تصريحاتها لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن مرحلة الدخول البري جنوب غزة والمنطقة الجنوبية بدأت، مشيرة إلى أنه تم تكثيف الضربات في المناطق الشرقية ومازالت الاستهدافات الإسرائيلية عنيفة وسط مدينة خان يونس، والتي تشهد نزوحًا كبيرًا من المواطنين ناحية الجنوب، سواء أكانوا السكان الأصليين أم النازحين إليها.

وأكدت أن جيش الاحتلال، منذ صباح اليوم، ألقى منشورات على سكان خان يونس ومنطقة البركة يتضمن تحذيرات عاجلة لإخلاء مناطقها والتوجه لمنطقة رفح بشكل عاجل.

الاستهدافات متواصلة وسط مدينة غزة

وأشارت إلى أن الاستهدافات متواصلة وسط مدينة غزة بمنطقة دير البلح من خلال محور شارع صلاح الدين، موضحة أن الكيان الإسرائيلي بدأ بتنفيذ خطة فصل مدينة غزة الشمال عن الجنوب.