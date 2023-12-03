الاستعدادات النهائية من حي مصر الجديدة للانتخابات الرئاسية

واصل حي مصر الجديدة، أعماله للاستعداد لإجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2024 والمقرر إقامتها في الفترة من 10 حتى 12 من شهر ديسمبر القادم من خلال الإعداد وتجهيز المقرات ورفع درجة التأهب والجاهزية بكافة المقرات الانتخابية، تحت إشراف الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية.



حي مصر الجديدة ينسق مع شركة انفيروماستر للنظافة لاستعدادات الانتخابات

وتابع اللواء حسام محمد خميس رئيس حى مصر الجديدة وبالتنسيق مع وحدة الرصد البيئى بالحى وشركة "انفيروماستر للنظافة" أعمال رفع كفاءة النظافة ورفع المخلفات أمام وداخل المقرات الانتخابية بمدارس شريف حجاح مناع ومدرسة عمر بن الخطاب التجريبية ومدرسة التحرير ومدرسة فاطمة الزهراء وشارع جسر السويس بمصر الجديدة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، تفقد في وقت سابق، عددًا من اللجان المعدة لاستقبال الناخبين المشاركين بالتصويت فى الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها فى الفترة من ١٠ ــ ١٢ ديسمبر الجارى لمتابعة الإجراءات التى اتخذتها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والتأكد من جاهزيتها.



وأشار محافظ القاهرة، إلى أن المحافظة انتهت من إعداد كافة المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة والبالغ عددهم حوالى 8236761 ناخب موزعون علي ٤٥ لجنة عامة بها ٩٦١ لجنة فرعية (مدرسة) داخل 444 مركزا انتخابيا.



وأكد محافظ القاهرة على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.



وأضاف محافظ القاهرة، أن المحافظة وكافة أجهزة الدولة تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقار الانتخابية وتقديم الدعم اللوجيستي مع الالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأشار محافظ القاهرة إلى أن المحافظة انتهت من إعداد غرفة عمليات مركزية بالمحافظة برئاسة السكرتير العام للتنسيق والربط مع كافة الجهات المعنية بتجهيز المقرات الانتخابية لاستقبال الناخبين بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه سيتم التنسيق وربط غرفة العمليات المركزية وغرف عمليات الجهات المعنية ومجلس الوزراء والتنمية المحلية.



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