الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

استعدادات أحياء حلوان والتبين للانتخابات الرئاسية المقبلة

رؤساء احياء حلوان
رؤساء احياء حلوان والتبين خلال متابعتهم المقار الانتخابية

استعدت محافظة القاهرة للانتخابات الرئاسية المقبلة، بتوجيه رؤساء الأحياء لمتابعة اللجان الانتخابية ومقار الاقتراع. 

 

وقام حسام طوبار رئيس حي حلوان وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات والإنارة وكافة الإدارات المعنية، بمعاونة قسم شرطة حلوان بالمرور والمتابعة على اللجان الانتخابية بنطاق الحي.

 

وتفقد رئيس الحي المقرات الانتخابية والتجهيزات والاستعدادات الكاملة لاستقبال الانتخابات وتواجد الطاقم بالكامل خلال الفترة الانتخابية وتوفير كافة التجهيزات.

 

وأكد طوبار، أن رئاسة حي حلوان تقوم بدورها في تجهيز وإعداد المقرات الانتخابية وتقديم الدعم والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الفترة من 10 لـ 12 ديسمبر المقبل.

 

وواصل رئيس حي حلوان جولاته الميدانية بعدد من اللجان للوقوف على مدى جاهزية المقار التى تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها، موجها باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة، وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية.

 

استعدادات حي التبين للانتخابات الرئاسية


أجرى الدكتور أحمد إبراهيم القزاز رئيس حى التبين وإدارة المتابعة الميدانية والإشغالات والإنارة وكافة الإدارات المعنية بمعاونة إدارة التبين التعليمية بحضور الدكتور عبد العزيز ومحمد السيد مدير الاتصال السياسي، جولة مرورية لمتابعة  اللجان الانتخابية بنطاق الحي.
 

وتفقد رئيس الحي المقرات الانتخابية والاستعدادات الكاملة لاستقبال الانتخابات الرئاسية.
 

وأكد القزاز، أن رئاسة حي التبين تقوم بدورها فى تجهيز وإعداد المقرات الانتخابية وتقديم الدعم والعمل على توفير وسائل الراحة للمواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم والالتزام بقواعد الهيئة الوطنية للانتخابات خلال الانتخابات الرئاسية المقرر عقدها خلال الفترة من 10 لـ 12 ديسمبر المقبل.
 

وواصل رئيس الحي، جولاته الميدانية للوقوف على مدى جاهزية المقار التى تم اختيارها لعقد اللجان الانتخابية بداخلها ومتابعة أعمال رفع كفاءتها موجه باتخاذ جميع الإجراءات والتجهيزات اللازمة وتوفير كل أوجه الدعم لخدمة العملية الانتخابية وجارى استكمال الأعمال.

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استعدادات الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية حي حلوان حي التبين أخبار محافظة القاهرة

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