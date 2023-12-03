أكاديمية الفنون تناقش تأثير الذكاء الاصطناعى على الفنون فى مؤتمرها العلمى السابع

تعقد أكاديمية الفنون، برئاسة الدكتورة غادة جبارة، المؤتمر العلمي الدولي السابع؛ تحت عنوان " تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية والبحث الأكاديمي.. ما بين تحديات المنافسة والإمكانيات المضافة"، وذلك في شهر مايو 2024، وسيبث أونلاين عبر منصة الأكاديمية؛ ويأتى المؤتمر تحت رعاية مجلس الوزراء المصري.

وأشارت الأكاديمية فى بيان صحفي، إلى أنه من المقرر تلقى الأبحاث المشاركة ضمن فعاليات المؤتمر على البريد الالكتروني [email protected]، وأن اخر موعد لتلقى ملخصات الأبحاث 1 فبراير 2024، واخر موعد لتلقي الأبحاث 1 ابريل 2024.

غادة جبارة: المؤتمر يتماس مع تطلعات مصر فى الجمهورية الجديدة

وقالت الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، رئيس المؤتمر، إن ذلك الحدث الدولي في دورته المقبلة يتماس مع ما تصبو إليه مصر من تطلعات في ضوء الجمهورية الجديدة، ويتسق مع أهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030، فضلًا عن كونه يتواكب مع الثورة العلمية والتكنولوجية العالمية، ولا سيما في مختلف مجالات الفنون.

وأضافت جبارة فى بيان صحفي، أن هذا المؤتمر يهدف إلى استكشاف كيفية تغيير أساليب البحث الأكاديمي في مجالات الفنون المختلفة باستخدام التقنيات الذكية، وكيفية تطوير منهجيات جديدة للدراسات والأبحاث، بالإضافة إلى العمل على تبادل الخبرات والأفكار حول إمكانية صناعة الفنون من خلال الذكاء الاصطناعي، وكيفية الاستفادة منها بشكل إيجابي في تطوير الممارسة الفنية.

10 محاور رئيسية ستناقش ضمن فعاليات مؤتمر "تأثير الذكاء الاصطناعي على الممارسة الفنية"

وتدور أبحاث المؤتمر حول عشرة محاور رئيسية، هي:

1-الذكاء الاصطناعي في صناعة السينما.

2-التطبيقات الذكية في المسرح.

3-تأثير الذكاء الاصطناعي في الفنون الشعبية.

4-تطبيقات الذكاء الاصطناعي في فنون الطفل.

5-التحليل الفني والذكاء الاصطناعي.

6-تطبيقات الذكاء الاصطناعي في الموسيقى.

7- تطوير أدوات النقد الفني باستخدام الذكاء الاصطناعي.

8-تعليم الرقص والباليه باستخدام الذكاء الاصطناعي.

9-تأثير الذكاء الاصطناعي في فهم وتحليل الأعمال الأدبية.

10- تأثير الذكاء الاصطناعي على ترجمة الآداب والفنون والوسائط الفنية.