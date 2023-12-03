مصرع شاب وإصابة 2 آخرين إثر تسرب غاز فى المنيا

لقى شاب مصرعه وأصيب 2 آخرين اثر تعرضهم لحادث خنقًا نتيجة تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية في مدينة المنيا، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وتم نقل المصابين لمركز السموم لتلقي الغلاج والإسعافات اللازمة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

كانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يتضمن مصرع شاب وإصابة آخرين بالاختناق على إثر تسرب غاز داخل إحدى الشقق السكنية الكائنة بمدينة المنيا.

على الفور إنتقلت سيارات الإسعاف وقوة من مباحث قسم شرطة بندر المنيا، إلى موقع الحادث وتبين وفاة "خ _ ن" 18 عام، وإصابة 2 آخرين جميعهم من أبناء مركز سمالوط شمال المحافظة متأثرين بالاختناق اثناء نومهم نتيجة تسرب الغاز من أسطوانة البوتاجاز.

تحرر عن الحادث المحضر اللازم، وتم إيداع الجثة بالمشرحة والمصابين داخل مستشفى المنيا العام تحت تصرف النيابة العامة.