الثلاثاء 31 يناير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة في تسرب غاز بالمنيا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصيبت ربة منزل وأبنائها الثلاثة بالاختناق، إثر تسرب غاز بوتاجاز داخل منزلهم الكائن في قرية البرجاية التابعة لمركز المنيا، وتم نقلهم لمستشفي المنيا العام لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة.  

وتلقى اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، بورود إشارة من المستشفي العام تتضمن وصول كل من “رشا عبد الرازق، 40 سنة”، “محمد حسام عمران 13 سنة”، وشقيقتيه “هبه 4 سنوات، وسجدة 4 سنوات”، مصابين بهبوط عام واضطراب بالوعي واختناق

 بانتقال الأجهزة الأمنية ورجال البحث الجنائي والأسعاف وإجراء التحريات الأولية، تبين أن الأم وأبنائها الثلاثة يقيمون بشارع المعهد الديني في قرية البرجاية، التابعة لمركز المنيا، وأصيبوا بالاختناق بسبب استنشاق غاز تسرب داخل منزلهم، وتم نقلهم للمستشفي لتلقي العلاج والرعاية الطبية، وأخُطرت النيابة العامة للتصرف والتحقيق.  

المنيا إصابة ربة منزل وأبنائها الثلاثة حالات أختناق وهبوط عام تسرب غاز البوتاجاز بمنزلهم قرية البرجاية بمركز المنيا اللواء أسامة عبد العظيم مدير أمن المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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