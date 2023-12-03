الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

إصابة طفلين فلسطينيين برصاص مستوطنين في قرية دير قديس غرب رام الله

رام الله
رام الله

أصيب طفلان فلسطينيان برصاص مستوطنين، مساء اليوم الأحد، في قرية دير قديس، غرب رام الله.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، بأن مستعمرين اقتحموا منطقة المهلل في القرية، وأطلقوا الرصاص تجاه المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين 12 و14 عاما، بالرصاص الحي، أحدهما في القدم والآخر في الفخذ، نقلا إثرها إلى المستشفى.

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استشهاد 4 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلًا شرق خان يونس

قوات الاحتلال تعتقل شابا من سيلة الظهر

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، شابا من بلدة سيلة الظهر، جنوب جنين.

 

وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة ونصبت حاجزا عسكريا على مدخلها مما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، كما اعتقلوا الشاب أحمد يوسف حنتولي.

 

وأضافت المصادر، أن قوات الاحتلال نصبت عدة حواجز عسكرية على شارع جنين نابلس، كما استولت قوات الاحتلال على مركبة من حي مريحة في بلدة يعبد.

 

وأدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، مساء اليوم الأحد، حملة البطش والتنكيل التي ترتكبها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ومصلحة إدارة سجونها ضد الأسرى، والتي تتصاعد يوما بعد يوم منذ بدء الحرب العدوانية على  قطاع غزة، بما في ذلك عزل المعتقلين عن محيطهم الخارجي، واستمرار اقتحام الأقسام داخل السجون والاعتداء بالضرب المبرح عليهم، ما أدى إلى استشهاد 6 معتقلين.

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استشهاد 4 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلًا شرق خان يونس

وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها، اليوم، إنها عممت على جميع سفارات وبعثات دولة فلسطين صورة مفصلة عما يتعرض له الأسرى الأبطال، وطالبتها بالتوجه الفوري لوزارات الخارجية ومراكز صنع القرار والرأي العام في الدول المضيفة؛ لشرح وفضح ما يتعرض له الأسرى من جرائم، والارتفاع الملحوظ في مستوى الوحشية والقمع والتنكيل التي تمارسها سلطات الاحتلال عليهم، والمطالبة بحشد أوسع للرأي العام وموقف دولي لإدانة هذه الممارسات العنصرية الانتقامية، والضغط على دولة الاحتلال لوقفها فورا، ومطالبة الجهات الدولية المختصة، وفي مقدمتها الصليب الأحمر والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، بالتدخل العاجل وتوفير الحماية للأسرى ومتابعة أوضاعهم وتفاصيل ما يتعرضون له بشكل يومي

طفلان فلسطينيان مستوطنين قرية دير قديس رام الله الإحتلال الإسرائيلي جنين

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