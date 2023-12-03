استشهاد 4 فلسطينيين بقصف الاحتلال منزلًا شرق خان يونس

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بارتقاء 4 شهداء بقصف الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلا، شرق خان يونس.

وسبق أن أعلن جيش الاحتلال عن قصف أهداف لحزب الله، من بينها بنى تحتية، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل، بأن هناك أكثر من 700 شهيد خلال 24 ساعة، فيما أكدت "الصحة الفلسطينية"، أن هناك 40 ألف مصاب جراء العدوان على قطاع غزة.

فيما تعرضت المستوطنات الإسرائيلية لتكثيف الرشقات الصاروخية من قطاع غزة، ودوت صفارات الإنذار في مستوطنة "زرعيت" بالجليل الغربي.