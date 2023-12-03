الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مؤتمر جماهيرى لحزب مستقبل وطن بالأقصر لدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى (فيديو)

مؤتمر جماهيري
مؤتمر جماهيري

نظم حزب مستقبل وطن مؤتمرًا جماهيريًا بمحافظة الأقصر، وذلك لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وذلك بمشاركة عدد من قيادات الحزب وأعضائه بمجلسي "النواب والشيوخ" وكبار العائلات والعواقل بمحافظة الأقصر.
وبدأ المؤتمر بعزف السلام الجمهوري، وأكد المشاركون التفاف جموع المصريين خلف الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية.

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وقال المشاركون في المؤتمر، إن أهالي صعيد مصر يقفون جميعهم خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي معلنين دعمهم له لفترة رئاسية جديدة، نظرًا لأنه قائد وطني حافظ على الأمن القومي المصري.

 
فيما أعلنت سيدات وفتيات الأقصر عن دعمهن للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية نظرًا لما حققة من إنجازات كبيرة على مستوى الأصعدة.


وتُجرى العملية الانتخابية لانتخابات الرئاسة 2024 خارج مصر أيام الجمعة والسبت والأحد فى 137 سفارة وقنصلية فى 121 دولة حول العالم، والتى صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها، ‏‎وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة، حيث حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوى، عدد من القواعد لتصويت المصريين بالخارج  وهى: 
مقيد بقاعدة بيانات الناخبين
•  يحق لكل مصري مقيد بقاعدة بيانات الناخبين ويكون متواجدًا خارج البلاد خلال الأيام الثلاثة المحددة للانتخابات، سواء أكان مقيمًا أو مسافرًا لفترة وجيزة أن يدلي بصوته في العملية الانتخابية.
• يتوجه الناخب لمقر السفارة أو القنصلية الأقرب إليه ويقدم لرئيس اللجنة بطاقة رقمه القومى أو جواز سفره سارى الصلاحية للتحقق من شخصيته ومدى كونه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين.
•  يحصل الناخب على بطاقة اقتراع ويتوجه بها إلى المكان المخصص للتصويت ويضع علامة قرين اسم المرشح اختياره، ثم يطوى البطاقة ويضعها في صندوق الاقتراع باللجنة.
•  يوقع الناخب في كشف الناخبين بما يفيد الحضور والإدلاء بصوته وينصرف.
• لا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج.
 

حزب مستقبل وطن بمحافظة الاقصر الرئيس عبد الفتاح السيسي الانتخابات الرئاسية النواب والشيوخ

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