وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج يتفقدان أعمال تطوير قصر ثقافة سوهاج

قامت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، يرافقها اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، خلال زيارتها الميدانية لسوهاج، بتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة سوهاج، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج، وعمرو البسيوني رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور أحمد البهي رئيس الهيئة العامة للكتاب، وعدد من قيادات وزارة الثقافة، وجلال أبو الدهب وكيل وزارة الثقافة بسوهاج، وممثلي الشركة المنفذة للمشروع.



وزيرة الثقافة تفتتح أضخم معرض كتاب خارج القاهرة بسوهاج (صور)

وتفقدت وزيرة الثقافة ومحافظ سوهاج أعمال التطوير الجارية بقصر ثقافة سوهاج، حيث تشمل الأعمال تطوير كل من "مسرح القصر، وقصر ثقافة الطفل، وإحلال وتجديد جميع شبكات المرافق، وواجهات المبنى، بالإضافة إلى أعمال اللاند سكيب، وتنسيق الموقع العام للقصر"، ووجهت الوزيرة بتعديل تصميم أعمال التطوير بما يسمح بتقليل المكاتب الإدارية، وزيادة الأماكن المخصصة للأنشطة الثقافية، موجهة الشركة المنفذة بسرعة نهو الأعمال، والالتزام بالبرنامج الزمني المحدد.

على الجانب الآخر؛ افتتحت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، اليوم، يرافقها اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، أضخم معرض للكتاب خارج القاهرة بنادي محليات سوهاج، حيث يأتي المعرض ضمن فعاليات إعلان سوهاج عاصمة للثقافة والفنون، وذلك بالتعاون بين وزارة الثقافة، ومحافظة سوهاج، والهيئة العامة للكتاب، واتحاد الناشرين المصريين.

ويحتوي المعرض على قرابة ٢٥ ألف كتاب متنوع من أحدث إصدارات دور النشر المصرية، تقدمها ٢٤ دار نشر تشارك في المعرض، وذلك في مختلف المجالات، ويخدم جميع الفئات العمرية، ويستمر لمدة ١١ يومًا في الفترة من ٣ وحتى ١٣ ديسمبر الجاري.

ويقدم المعرض تخفيضات تصل إلى ٧٠٪، بالإضافة إلى بعض العروض الأخرى، والندوات الثقافية المميزة لرواد المعرض.

وأكدت كيلاني، شكرها وتقديرها لأبناء محافظة سوهاج وتقديرها لأبناء الصعيد الذين هم على رأس مثقفي مصر، مشيرة إلى أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالجانب الثقافي في ربوع مصر لا سيما الصعيد.

وأكد محافظ سوهاج، تقديم كل أوجه الدعم؛ لإقامة المعرض ودعم قطاع الثقافة عامة، لافتًا إلى أن دور الثقافة في تشكيل الوعي وبناء الشخصية، وأهمية معارض الكتاب في تنمية مهارات القراءة والاطلاع لدي المواطنين من مختلف الفئات العمرية.