الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

التحالف الوطني: المصريون بالخارج حرصوا على التوجه بكثافة لمقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري

محمد سيف
محمد سيف

أشاد محمد سيف، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بالحضور الكثيف والمشاركة الإيجابية للمصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية خلال الأيام الثلاثة.

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وأكد سيف، خلال تصريحات صحفية، أن المصريين في الخارج كانوا حريصين على التوجه بكثافة إلى مقار البعثات المصرية لممارسة حقهم الدستوري والتعبير عن إرادتهم في صناديق الاقتراع، موضحا أن مشاركتهم جاءت استكمالا لدورهم في تنمية واستقرار الوطن.

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تذليل كافة العقبات

وأضاف عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، أن الهيئة الوطنية للانتخابات حرصت على تذليل كافة العقبات وتيسير العملية الانتخابية على المصريين بالخارج فى جميع المقار الانتخابية فى السفارات والقنصليات وذلك بما يسمح لأكبر عدد ممكن من المواطنين المصريين بالتوجه إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم واختيار من يرونه مناسبا لقيادة سفينة الوطن للوصول بها إلى بر الأمان.

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وأشار محمد سيف، إلى أن المصريين بالخارج أثبتوا للجميع وعيهم وإدراكهم لأهمية هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب تكاتف أبناء الوطن الواحد، بما يبعث برسالة قوية إلى العالم ومن كل بقعة من بقاع الأرض أن أبناء مصر سواء بالداخل أو الخارج حريصون على الوحدة وإعلاء المصالح العليا للوطن.

محمد سيف التحالف الوطني للعمل الأهلي التموي الانتخابات الرئاسية المصريين في الخارج مصر تنتخب

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