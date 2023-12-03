الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

مخرج "الوصفة السحرية" يوشك على الانتهاء من تصوير العمل استعدادا لعرضه

شيري عادل
شيري عادل

يواصل أبطال مسلسل “الوصفة السحرية” لزواج ناجح تصوير العمل على قدم وساق للانتهاء من حلقاته كاملة خلال الفترة المقبلة استعدادا لعرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة خلال “الأوف سيزون”. 

ورفع المخرج خيري سالم ساعات تصوير العمل وفقا للساعات المحددة من نقابة المهن التمثيلية كما بدأ في مونتاج الحلقات الأولى منه بالتزامن مع التصوير حيث أوشك على الانتهاء من أكبر عدد من حلقاته. 

تفاصيل مسلسل الوصفة السحرية 

"الوصفة السحرية" مكّون من 45 حلقة متصلة تعتمد على السرد القصصي المتتابع، ومن المقرر عرض المسلسل يناير  المقبل، عبر إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، ضمن أعمال الموسم الشتوي.

أبطال مسلسل "الوصفه السحرية" لزواج ناجح 

مسلسل "الوصفة السحرية" يعتمد على البطولة الجماعية ويضم فى قائمة أبطاله كلا من شيرى عادل، إسلام جمال، لقاء سويدان، هيدى كرم، عمر الشناوى، بسمة داود، كارولين عزمى، سلوي محمد علي، عماد رشاد، محمد أبو داود، وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف ورشة مصنع الحكايات لمؤسسها هانى سرحان، إشراف على الكتابة دعاء عبد الوهاب، فكرة: مى سعيد، سيناريو وحوار منة فوزى وايرين يوسف ومى سعيد وإخراج خيرى سالم.

ويسجل مسلسل "الوصفة السحرية  لزواج ناجح" التجربة الثانية للمخرج خيرى سالم كمخرج في الدراما بعد عمله كمخرج منفذ ومخرج وحدة ثانية في أكثر من أعمال أبرزها الاختيار، حيث يعرض له أولى تجاربه كمخرج، مسلسل "على باب العمارة" على watch it، بطولة حاتم صلاح، آية سماحة، محمد محمود، محمد رضوان، عزة لبيب، ريهام الشنواني، ومحمد عبدالعظيم، وعدد من الوجوه الشابة، وهو من تأليف مصطفى حمدي، وإخراج خيري سالم.

يذكر أن قنوات المتحدة تستعد لعرض عدد من  المسلسلات في الموسم الشتوى، حيث يتم عرض عدد  من الأعمال حاليا أبرزها "العودة" بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، عصام السقا، حمزة العيلى، صفاء الطوخى، وولاء الشريف، ومسلسل "زينهم" بطولة أحمد داود وكريم قاسم وسلمى أبوضيف، كما سيتم عرض مسلسل و"بينا ميعاد 2"قريبا وهو من بطولة شيرين رضا وصبرى فواز وبسمة ومدحت صالح وخالد أنور ووفاء صادق.

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