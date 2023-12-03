الأحد 03 ديسمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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باحثة: الاحتلال الإسرائيلى يرتكب مجازر بشرية فى مناطق متفرقة من غزة

جريدة الدستور

قالت الدكتورة تمارا حداد، الكاتبة والباحثة السياسية، إن هدف إسرائيل من الحرب في غزة القضاء على حماس وتهجير الفلسطينيين من أراضيهم.

وأضافت "حداد" في مداخلة لقناة "القاهرة الإخبارية" أن الاحتلال الإسرائيلي يأخذ مساحات شاسعة من الأراضي في قطاع غزة ثم يحولها إلى مناطق أمنية عازلة والهدف الأساسي هو تهويد تلك المناطق، بالإضافة إلى أن تلك المناطق بها أراضي صالحة للزراعة وبالتالي السلة الغذائية لقطاع غزة تم قتلها بتجريف هذه المنطقة.

باحثة: الهدف الضمني للاحتلال الإسرائيلي تفريغ قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجازر بشرية في العديد من مناطق قطاع غزة مثل خان يونس ومخيم جباليا وحي الشجاعية.

وتابعت أن الهدف الضمني للاحتلال الإسرائيلي هو تفريغ قطاع غزة من المدنيين الفلسطينيين، مشيرة إلى أن إسرائيل تريد أخذ 150 كيلومترًا وجعل المواطنين يتوجهون إلى منطقة الجنوب.

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