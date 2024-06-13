الخميس 13 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13 يونيو 2024 فى محافظات مصر

مواعيد الصلاة
مواعيد الصلاة

الحفاظ على مواعيد الصلاة للفروض الخمس في مواقيتها من أهم العبادات وأفضلها للحفاظ على عمود الدين والركن الثاني من الاسلام وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "ألا أخبرُكُمْ بِشَيْءٍ إِذَا عَمِلَهُ الْعَبْدُ أَوْقَدَ اللَّهُ وَجْهَهُ؟ قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: الصَّلَاةُ عَلَى الْوَقْتِ".

 

ننشر في التقرير التالي مواعيد الصلاة اليوم الخميس 13 يونيو 2024 في محافظات مصر التي تختلف فيها أوقات الصلاة من محافظة لأخرى.

 

مواعيد الصلاة في محافظة القاهرة 

موعد اذان الفجر: 4:08 ص

موعد اذان الظهر: 12:55 م 

موعد اذان العصر: 4:31 م

موعد اذان المغرب: 7:57  م

موعد اذان العشاء: 9:31 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الاسكندرية 

موعد اذان الفجر: 4:08 ص

موعد اذان الظهر: 1:01   م

موعد اذان العصر: 4:39 م

موعد اذان المغرب: 8:05 م

موعد اذان العشاء: 9:41 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة بور سعيد 

موعد اذان الفجر: 3:58  ص

موعد اذان الظهر: 12:51 م 

موعد اذان العصر: 4:30 م

موعد اذان المغرب: 7:56 م

موعد اذان العشاء: 9:31 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الجيزة

موعد اذان الفجر: 4:08 ص

موعد اذان الظهر: 12:55 م 

موعد اذان العصر: 4:31 م

موعد اذان المغرب: 7:57  م

موعد اذان العشاء: 9:30 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الفيوم 

موعد اذان الفجر:  4:12 ص

موعد اذان الظهر: 12:57  م 

موعد اذان العصر: 4:31   م

موعد اذان المغرب: 7:57 م

موعد اذان العشاء: 9:29  م

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مواعيد الصلاة اليوم في محافظة الزقازيق

موعد اذان الفجر: 4:04  ص

موعد اذان الظهر: 12:54 م 

موعد اذان العصر: 4:31  م

موعد اذان المغرب: 7:57 م

موعد اذان العشاء: 9:32 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

موعد اذان الفجر: 4:20 ص

موعد اذان الظهر: 12:53  م 

موعد اذان العصر: 4:20  م

موعد اذان المغرب: 7:47 م

موعد اذان العشاء: 9:15 م

 

مواعيد الصلاة اليوم في محافظة أسوان 

موعد اذان الفجر: 4:24  ص

موعد اذان الظهر:  12:49 م 

موعد اذان العصر: 4:08 م

موعد اذان المغرب: 7:37 م

موعد اذان العشاء: 9:02  م

 

مواعيد الصلاة اليوم في مدينة  العريش 

موعد اذان الفجر: 3:52 ص

موعد اذان الظهر: 12:45 م

موعد اذان العصر: 4:23 م

موعد اذان المغرب: 7:50  م

موعد اذان العشاء:  9:25 م

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مواعيد الصلاة مواعيد الصلاة اليوم موعد أذان الفجر موعد آذان الظهر موعد آذان العصر موعد أذان المغرب موعد اذان العشاء

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