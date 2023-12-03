رئيس الإمارات: عازمون على مواصلة العمل نحو مستقبل أكثر ازدهارًا

شهد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، وعدد من ضيوف مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28 الاحتفال بعيد الاتحاد الـ52 الذي أقيم في مدينة إكسبو دبي.

وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان عبر حسابه في منصة إكس (تويتر سابقا): "شهدت وإخواني حكام الإمارات وضيوف الدولة الاحتفال الرسمي بعيد الاتحاد الثاني والخمسين تحت شعار (رحلة نحو غد مستدام).. مناسبة وطنية غالية، نجدد فيها العزم على مواصلة العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا واستدامة للأجيال القادمة، معتمدين على سواعد وعقول أبنائنا وكل من يعتبر الإمارات وطنًا، منفتحين بثقة ووعي على العالم، متمسكين بهويتنا الوطنية".

حضر الحفل الرئيس عبدالفتاح السيسي، والملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، والملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل الأردن، بجانب قادة عدد من الدول ورؤساء الحكومات والوفود ضيوف دولة الإمارات من المشاركين في مؤتمر الأطراف.