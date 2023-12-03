الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

انطلاق دورة تدريبية للواعظات بأكاديمية الأزهر بعنوان "القدس والقضية الفلسطينية"

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

ينظم مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والدعاة وباحثي الفتوى، دورة تدريبية لواعظات الأزهر عن القضية الفلسطينية تحت عنوان: «القدس والقضية الفلسطينية»؛ وذلك في إطار اهتمام الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر بالقضية الفلسطينية ودعوته المستمرة بمواجهة الاعتداءات المتكررة للكيان الصهيوني.

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تأتي الدورة في إطار خطة المجمع التأهيلية لمهارات وعاظ وواعظات الأزهر بالتعاون مع قطاعات الأزهر المختلفة وبما يحقق الدور المنشود الذي يقع على عاتقهم في أداء الرسالة الدعوية على أكمل وجه، خاصة وأنهم يمثلون عنصرًا دعويًا مهمًا خاصة في هذا التوقيت الذي يعاني فيه المجتمع بمختلف أفراده ومكوناته من تحديات تحتاج إلى إعداد الكوادر النسائية من الواعظات القادرات على أداء رسالتهن والمساهمة بشكل واضح في مختلف القضايا المجتمعية.

وتستهدف الدورة مناقشة عدة محاور منها: فلسطين في التاريخ القديم، أرض الميعاد في الشرائع السماوية، فلسطين والقدس في العصور المختلفة، الحركة الصهيونية تطورها وعلاقتها بالقوى الكبرى، موقف مصر والأزهر من القضية الفلسطينية، والقضية الفلسطينية في ميزان القانون الدولي.

مجمع البحوث الإسلامية القضية الفلسطينية القدس والقضية الفلسطينية الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر

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