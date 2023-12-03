الاستعلام عن حالة المصابين فى انقلاب سيارة بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن حالة 6 أصيبوا بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في منطقة عين شمس.

كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة لحين وصول التحريات الأمنية.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة عين شمس.



وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الواقعة إصابة 6 أشخاص.

وتم نقلهم جميعهم إلى المستشفى، والعرض على النيابة التحقيق.