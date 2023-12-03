الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الاستعلام عن حالة المصابين فى انقلاب سيارة بعين شمس

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أمرت نيابة عين شمس بالاستعلام عن حالة 6 أصيبوا  بكسور متفرقة بالجسم، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص، في منطقة عين شمس.

كما أمرت بالتحفظ على سائق السيارة لحين وصول التحريات الأمنية.

وتلقت غرفة النجدة بلاغًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في منطقة عين شمس.

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الاستعلام عن المصابين والتحفظ على السائق فى حادث انقلاب سيارة بالقطامية


وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق، مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، ونتج عن الواقعة إصابة 6 أشخاص.

وتم نقلهم جميعهم إلى المستشفى، والعرض على النيابة التحقيق.

نيابة عين شمس انقلاب سيارة منطقة عين شمس غرفة النجدة حادث

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الاستعلام عن المصابين والتحفظ على السائق فى حادث انقلاب سيارة بالقطامية

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