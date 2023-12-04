الإثنين 04 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

تعرف على الأكلات التي تنقي الجسم من السموم ومخاطر مرض السرطان

ارشيفية
ارشيفية

تعتبر السموم ومخاطر مرض السرطان من أكبر التحديات الصحية التي يواجهها البشر في العصر الحديث، ومع زيادة الوعي بأهمية الغذاء الصحي ودوره في الحفاظ على صحة الجسم، يبحث الكثيرون عن الأكلات التي تساعد في تنقية الجسم من السموم وتقدم حماية ضد مرض السرطان. في هذا التقرير، يرصد "الدستور" مجموعة من الأكلات المفيدة التي يمكن أن تساهم في تنقية الجسم وتعزيز الوقاية من مرض السرطان.

 

الخضروات الورقية الداكنة

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب والكولارد من أفضل المصادر للعناصر المغذية والألياف. تحتوي هذه الخضروات على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين سي وفيتامين إي وبيتا-كاروتين، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وتحمي من أضرار الجذور الحرة المرتبطة بمرض السرطان.

 

التوابل والبهارات

بعض التوابل والبهارات مثل الكركم والزنجبيل والثوم يحتوي على مركبات طبيعية قد تساهم في تنقية الجسم من السموم وتقديم حماية ضد مرض السرطان. فالكركم يحتوي على مادة "الكوركومين" التي تعزز عملية التخلص من السموم في الجسم، بينما يحتوي الثوم على مركبات كبريل وأليل سلفايد التي قد تساهم في تقليل خطر بعض أنواع سرطانات المعدة والأمعاء.

 

الفواكه والتوت

تحتوي الفواكه والتوت على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي وفلافونويدات، التي تحارب التلف الخلوي وتساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي. بعض أنواع التوت مثل التوت الأزرق والفراولة يحتوي على مادة "الإلاغنان" التي قد تساهم في منع نمو أورام سرطانية.

6 أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من السموم

المكونات ذات الألياف

تشير الدراسات إلى أن استهلاك المكونات ذات الألياف مثل الشوفان والحبوب الكاملة والبقوليات يساهم في تقليل خطر بعض أنواع سرطانات القولون والأمعاء. تحتوي هذه المكونات على نسب عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساهم في إزالة المواد الضارة من الجسم.

 

زيت الزيتون

زيت الزيتون يعتبر مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية مثل حمض الأوليّك وفلافونويدات، التي لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تساهم في حماية خلايا الجسم من أضرار المؤثرات الخارجية وتقليل خطر بعض أنواع سرطانات كالثدي والقولون

السموم مرض السرطان مخاطر مرض السرطان التحديات الصحية الخضروات الورقية الداكنة

مواد متعلقة

6 أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من السموم

الأكثر قراءة

عاجل.. "هآرتس" تفضح أكاذيب إسرائيل عن هجوم 7 أكتوبر: ذبح وحرق الأطفال "فبركة"

عاجل.. قرار من النيابة فى أزمة حسين الشحات والشيبى

عاجل.. الخارجية: السلطات المصرية فقط هى التى تتولى إجراءات عودة المصريين من غزة إلى أرض الوطن

عاجل.. جريمة جديدة.. الاحتلال يمنع الأطفال الفلسطنيين المفرج عنهم من العودة للدراسة

متوفر بالرقم القومي| الاستعلام عن الأسماء الجدد في تكافل وكرامة 2023

مفاجأة.. من هو الفنان المتسبب في وفاة أشرف عبد الغفور؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبدالوهاب داود

نحن ومواقع التواصل الاجتماعى.. مَن يدفع لمن؟!

مؤمن المحمدي

الميري وترابه

ماجد حبته

الملك ينتخب الرئيس

وائل لطفي

أحفاد مسيلمة الكذاب!

سيد الابنودى

رؤية السيسى وفن القيادة فى زمن الضياع

حسين دعسة

أدونيس يحارب الإسلام دفاعًا عن غزة!

وائل لطفي

صياحكم طرب!

محمد العسيري

حكايات التقسيم.. المؤامرة مستمرة

صور

افتتاح معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2023"

الحزن يخيم على الوسط الفنى فى جنازة أشرف عبدالغفور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

جيش الاحتلال: استهدفنا 200 موقع لحماس خلال الليل

شهداء وجرحى فى سلسلة غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة