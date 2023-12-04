تعرف على الأكلات التي تنقي الجسم من السموم ومخاطر مرض السرطان

تعتبر السموم ومخاطر مرض السرطان من أكبر التحديات الصحية التي يواجهها البشر في العصر الحديث، ومع زيادة الوعي بأهمية الغذاء الصحي ودوره في الحفاظ على صحة الجسم، يبحث الكثيرون عن الأكلات التي تساعد في تنقية الجسم من السموم وتقدم حماية ضد مرض السرطان. في هذا التقرير، يرصد "الدستور" مجموعة من الأكلات المفيدة التي يمكن أن تساهم في تنقية الجسم وتعزيز الوقاية من مرض السرطان.

الخضروات الورقية الداكنة

تعتبر الخضروات الورقية الداكنة مثل السبانخ والكرنب والكولارد من أفضل المصادر للعناصر المغذية والألياف. تحتوي هذه الخضروات على مضادات أكسدة قوية مثل فيتامين سي وفيتامين إي وبيتا-كاروتين، التي تساهم في تقوية جهاز المناعة وتحمي من أضرار الجذور الحرة المرتبطة بمرض السرطان.

التوابل والبهارات

بعض التوابل والبهارات مثل الكركم والزنجبيل والثوم يحتوي على مركبات طبيعية قد تساهم في تنقية الجسم من السموم وتقديم حماية ضد مرض السرطان. فالكركم يحتوي على مادة "الكوركومين" التي تعزز عملية التخلص من السموم في الجسم، بينما يحتوي الثوم على مركبات كبريل وأليل سلفايد التي قد تساهم في تقليل خطر بعض أنواع سرطانات المعدة والأمعاء.

الفواكه والتوت

تحتوي الفواكه والتوت على مجموعة متنوعة من المركبات المضادة للأكسدة مثل فيتامين سي وفلافونويدات، التي تحارب التلف الخلوي وتساهم في تعزيز صحة الجهاز المناعي. بعض أنواع التوت مثل التوت الأزرق والفراولة يحتوي على مادة "الإلاغنان" التي قد تساهم في منع نمو أورام سرطانية.

المكونات ذات الألياف

تشير الدراسات إلى أن استهلاك المكونات ذات الألياف مثل الشوفان والحبوب الكاملة والبقوليات يساهم في تقليل خطر بعض أنواع سرطانات القولون والأمعاء. تحتوي هذه المكونات على نسب عالية من الألياف التي تعزز صحة الجهاز الهضمي وتساهم في إزالة المواد الضارة من الجسم.

زيت الزيتون

زيت الزيتون يعتبر مصدرًا غنيًا بالدهون الصحية مثل حمض الأوليّك وفلافونويدات، التي لها خصائص مضادة للأكسدة وقد تساهم في حماية خلايا الجسم من أضرار المؤثرات الخارجية وتقليل خطر بعض أنواع سرطانات كالثدي والقولون