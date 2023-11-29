الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الصحة

6 أطعمة ومشروبات تنظف الرئة من السموم

صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

تلوث الهواء وتدخين التبغ والمواد المسببة للحساسية ومجموعة متنوعة من العوامل الأخرى تعرض رئتينا لخطر الإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن واضطرابات أخرى.

قد تساعد تقنيات تنظيف الرئة الأشخاص الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي المزمنة أو الذين يتعرضون بانتظام لدخان التبغ أو تلوث الهواء.

هناك طريقة لتحسين صحة رئتك بدون حبوب أو خلطات، حيثُ أنَّ الرئتان عبارة عن أعضاء ذاتية التنظيف وتبدأ في شفاء نفسها بمجرد عدم تعرضها للملوثات، ويعد أفضل طريقة لضمان صحة رئتيك هي تجنب السموم الضارة مثل دخان السجائر وتلوث الهواء، بالإضافة إلى ممارسة التمارين الرياضية بانتظام وتناول الطعام بشكل جيد.

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ويمكن أن تساعد بعض الأطعمة في إزالة السموم من رئتينا وتحسين قدرتها وللحصول على جهاز تنفسي قوي ومتين، إليك الأطعمة التي يجب عليك تضمينها في نظامك الغذائي والتي يمكن أن تساعد في إزالة السموم من رئتيك، تأتي على النحو التالي:

الماء الدافئ مع الليمون: اعصر عصير نصف ليمونة في كوب من الماء الدافئ واشربه أول شيء في الصباح للمساعدة في طرد السموم.

سلطة الكينوا: اصنع سلطة من الكينوا المطبوخة، والخضار المشكلة، والطماطم الكرزية، والخيار، والأفوكادو، ورذاذ من زيت الزيتون وعصير الليمون.

الشوفان مع التوت: اطهي الشوفان في الماء أو الحليب النباتي وأضيفي إليه حفنة من التوت مثل التوت الأزرق أو الفراولة.

العصير الأخضر: امزجي السبانخ والخيار والتفاح وعصير الليمون للحصول على مشروب منعش ومزيل للسموم.

شوربة العدس أو الخضار: قومي بإعداد شوربة دسمة مع العدس أو مجموعة متنوعة من الخضار. تشمل المكونات الصديقة للرئة مثل الجزر والكرفس والبصل والثوم والكركم.

التوفو والخضروات الملونة: التوفو المقلي مع الخضروات الملونة مثل الفلفل الحلو والقرنبيط والبازلاء المتبلة بالثوم والزنجبيل وصلصة التاماري.

الإنسداد الرئوي مرض الانسداد الرئوي الرئة صحة رئتك أمراض الجهاز التنفسي الجهاز التنفسي الرئتان السموم دخان السجائر إزالة السموم من رئتيك

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