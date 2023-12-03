الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"الأرض دي أرضي.. أحميها أنا وولدي".. الأغاني الوطنية تشدو في انتخابات الرئاسة بالعراق (فيديو)

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية في الخارج

واصل المصريون في العراق، الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية 2024، لليوم الثالث على التوالي، حيث توافدوا على مقر السفارة المصرية في بغداد للمشاركة في الاستحقاق الرئاسي.

وعلت الأغاني الوطنية في ظل توافد المصريين للإدلاء بأصواتهم، كان من بينهم أغنية "يا دنيا سامعاني.. أبويا وصاني.. ما أخي جنس دخيل يخش أوطاني"، والتي تُعبر عن إصرار المصريين على الحفاظ على وطنهم، خاصة في كلماتها "الأرض دي أرضي.. أحميها أنا وولدي"، لتؤكد على أن الحفاظ على الوطن بمثابة وصية مُقدسة تتناقلها الأجيال جيلًا بعد جيل.

 

 

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفي وقت سابق، قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة الماضية، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.

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