الأمن يكشف ملابسات واقعة مقتل عامل مقهى في البحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم الأحد، عن ملابسات واقعة مقتل عامل مقهى بالبحر الأحمر، ونجحت فى تحديد وضبط مرتكب الواقعة.

نتائج التحريات

تبلغ لقسم شرطة سفاجا من أحد المستشفيات يفيد استقباله جثة عامل بمقهى- وبها جرح قطعى بالرقبة، بالانتقال والفحص والتحري، وبسؤال شقيق المتوفى، قرر حدوث مشادة كلامية بين شقيقه وعامل أمام المقهى محل عمل المجنى عليه لخلافات سابقة بينهما تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير على المتوفى بسلاح أبيض كان بحوزته مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته.

وعقب تقنين الإجراءات تنسيقًا وقطاع الأمن العام، تم ضبط المتهم وبحوزته الأداة المستخدمة وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.