وائل جمعة وعلى محمد على يُدليان بصوتيهما فى سفارة مصر بالدوحة

أدلى لاعب منتخب مصر والأهلي السابق وائل جمعة، والمعلق الرياضي علي محمد علي، بصوتيهما في الانتخابات الرئاسية المصرية في السفارة المصرية بالدوحة.

يأتي ذلك تزامنًا مع توافد أبناء الجالية المصرية على مقر التصويت في الانتخابات المصرية داخل السفارة بالدوحة، وسط أجواء احتفالية بالاستحقاق الرئاسي.

تواصل مستمر بين "الوطنية للانتخابات" والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية

وتعمل اللجان الانتخابية خارج مصر اعتبارًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلى لكل دولة.

وفى وقت سابق، قال المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات إن هناك تواصلا مستمرا بين الهيئة والسفارات والقنصليات المصرية للتأكد من عدم وجود معوقات فنية.

ويدلي المصريون في الخارج بأصواتهم على مدى ثلاثة أيام اعتبارا من الجمعة الماضية، بينما يصوت المصريون داخل البلاد في أيام 10 و11 و12 ديسمبر لعام 2023، ومن المقرر إعلان النتيجة في 18 ديسمبر في حال حسم السباق من الجولة الأولى.

وسيتم في حالة وجود جولة إعادة إجراء الانتخابات للمصريين بالخارج أيام 5 و6 و7 يناير من العام المقبل 2024، على أن تجرى الانتخابات للمصريين بالداخل أيام 8 و9 و10 يناير المقبل، فيما سيتم إعلان النتائج في 16 يناير 2024.