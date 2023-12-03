الأحد 03 ديسمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

عبر طائرات "Shadow R1".. لماذا توسع بريطانيا وجودها العسكرى فى غزة وشرق المتوسط؟

طائرات بريطانية
طائرات بريطانية

كشفت وزارة الدفاع البريطانية عن أنها ستجري رحلات جوية استطلاعية فوق إسرائيل وقطاع غزة، للمساعدة في العثور على المحتجزين داخل القطاع، مشيرة إلى أن طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان المحتجزين.

وقال مسئولو وزارة الدفاع البريطانية إنه سيتم استخدام مجموعة من الطائرات غير المسلحة في رحلات الاستطلاع، بما في ذلك طائرات "Shadow R1"، التي تستخدم لجمع المعلومات الاستخبارية، وذلك وفق تقرير لصحيفة "تليجراف" البريطانية.

txt

بريطانيا تُسير رحلات استطلاعية فى المجال الجوى لإسرائيل وغزة لتحديد مكان الرهائن

تفاصيل الرحلات الجوية البريطانية فوق غزة وشرق المتوسط

وأكدت الصحيفة أنه سيتم تبادل المعلومات التي تحصل عليها الطائرات البريطانية حول مكان وجود المحتجزين المحتمل مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية، في بيان لها أمس: "إن سلامة المواطنين البريطانيين هي أولويتنا القصوى، ودعمًا لنشاط إنقاذ المحتجزين المستمر، ستجري وزارة الدفاع البريطانية رحلات استطلاعية فوق شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة".

وأضاف بيان الدفاع البريطانية: "ستكون طائرات المراقبة غير مسلحة، ولن يكون لها دور قتالي، وستكون مهمتها فقط تحديد مكان المحتجزين، وسيتم إرسال المعلومات المتعلقة بإنقاذ المحتجزين فقط إلى السلطات المختصة المسئولة عن إنقاذهم".

وفي الأسابيع التي تلت الهجوم على إسرائيل في 7 أكتوبر، قالت الحكومة البريطانية داونينج ستريت إن 12 مواطنًا بريطانيًا على الأقل قتلوا في الهجوم، وما زال خمسة آخرون في عداد المفقودين، ويعتقد أن بعض هؤلاء قد تم احتجازهم، لكن الحكومة لم تؤكد عددهم.

txt

بريطانيا تبحث إرسال المساعدات لغزة عن طريق البحر

تفاصيل الدعم العسكري البريطاني لإسرائيل

وقالت "تليجراف" إنه بعد أسبوع من عملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر، أعلنت حكومة المملكة المتحدة أنه سيتم نشر وحدات عسكرية في شرق البحر الأبيض المتوسط "لدعم إسرائيل وتعزيز الاستقرار الإقليمي ومنع التصعيد".

وتضمنت الحزمة العسكرية "طائرات P8" وأصول مراقبة وسفينتين تابعتين للبحرية الملكية– RFA Lyme Bay و RFA Argus– وثلاث مروحيات من طراز Merlin وسرية من مشاة البحرية الملكية.

وأعلن وزير الدفاع، جرانت شابس، يوم الخميس الماضي، أنه سيتم أيضًا نشر المدمرة "45 HMS Diamond" في المنطقة لردع التهديدات المتزايدة للشحن البحري من إيران والجماعات المدعومة من قبلها.

فيما قال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، يوم الجمعة: "إن انهيار الهدنة أمر مخيب للآمال للغاية، لأسباب ليس أقلها أن عددًا متزايدًا من المحتجزين كانوا سيعودون إلى ديارهم".

وتابع: "نريد إطلاق سراح جميع الرهائن، وفي هذه المرحلة الأولية يجب إطلاق سراح جميع النساء والأطفال".

txt

فلسطين تعلن ارتفاع عدد المصابين منذ بدء العدوان الإسرائيلى على غزة لـ40 ألفًا

عودة استئناف العدوان الإسرائيلي على غزة

وأشارت "تليجراف" إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن، أمس، عن ضرب أكثر من 400 هدف في جميع أنحاء قطاع غزة خلال اليوم الماضي، مضيفة أن الطائرات المقاتلة التابعة للقوات الجوية الإسرائيلية قصفت أكثر من 50 هدفًا في منطقة خان يونس خلال الليل.

وقصفت قوات الاحتلال الإسرائيلية أهدافًا في قطاع غزة، بحسب الصحيفة، بعد انتهاء الهدنة التي استمرت أسبوعًا في 1 ديسمبر، حيث استشهد أكثر من 15،000 فلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضحت "تليجراف" أن القتال استؤنف في غزة يوم الجمعة بعد هدنة استمرت أسبوعًا بين إسرائيل وحركة حماس، تم خلالها إطلاق سراح 80 محتجزًا إسرائيليًا مقابل 240 أسيرًا فلسطينيًا، فيما يعتقد أنه لا يزال هناك أكثر من 130 رهينة في قطاع غزة. 

txt

الاحتلال يؤكد مواصلة القصف على غزة ويعلن تصفية أفراد بالمُسيرات

وزارة الدفاع البريطانية إسرائيل غزة المحتجزين طائرات رحلات جوية Shadow R1 تليجراف

مواد متعلقة

واصل أبو يوسف لـ"الدستور": إسرائيل تصر على تنفيذ مؤامرة تهجير الفلسطينيين

الجارديان: انهيار محصول البطاطس بسبب تغيرات المناخ.. وبريطانيا تستورد من مصر

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة منذ أمس لـ240 شهيدا و589 مصابا

عاجل.. "وول ستريت جورنال": الموساد سيبدأ خطة اغتيال قادة حماس بالخارج بعد انتهاء حرب غزة

عاجل.. لماذا عادت إسرائيل إلى الحرب فى غزة ورفضت مسارات التفاوض؟

رئيس تيار الاستقلال الفلسطينى لـ"الدستور": السيسى أسقط مؤامرات التهجير

الحل الواقعى.. سياسيون وخبراء فلسطينيون: الرأى العام العالمى أصبح مستعدًا لدعم إقامة الدولة الفلسطينية

عضو بفتح: ما بعد 7 أكتوبر سيفضي لمشروع سياسي بشأن القضية الفلسطيينة

الأكثر قراءة

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

عاجل.. "الجارديان" تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلى على جنوب غزة

قرار عاجل من "تعليم الفيوم" بشأن ضرب مُعلمة وتمزيق ملابسها

سر استدعاء وفد الموساد من قطر.. المجندات الإسرائيليات وراء انهيار المفاوضات مع حماس

الوكالة البحرية البريطانية: تقارير عن نشاط طائرات مُسيرة وانفجار محتمل فى مضيق باب المندب

جنايات شبين الكوم تنظر محاكمة صيدلي تسبب في وفاة عامل بالمنوفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

لماذا هذا الالتفاف حول القائد؟

حسين دعسة

حماس تضرب من شمال غزة.. وفرنسا تحاول إنقاذ الهدنة المنهارة

وائل لطفي

المصريون فى الخارج

د.أحمد الخميسى

فى الحب.. والكتابة

ماجد حبته

لقاء هاريس والرئيس

حسين دعسة

وزير خارجية الأردن: الملك عبدالله الثانى والرئيس السيسى راعيان للسلام والأمن

محاسن السنوسي

مصريون فى الخارج سبقونا فى اختيار الرئيس

منى رجب

الوطنية تتجلى فى تصويت الناخبين المصريين فى الخارج

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

عاجل.. بعد مجزرة المدنيين.. الاحتلال الإسرائيلى يهدد قادة حماس فى حى الشجاعية بغزة

استشهاد أكثر من 700 فلسطينى فى هجمات إسرائيل على غزة خلال الساعات الـ24 الماضية

بسبب اقتحامات الاحتلال الإسرائيلى.. ارتفاع عدد الشهداء والإصابات فى الضفة الغربية المحتلة