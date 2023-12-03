الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بريطانيا تُسير رحلات استطلاعية فى المجال الجوى لإسرائيل وغزة لتحديد مكان الرهائن

غزة
غزة

أعلنت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأحد، عن أنها سوف تسير رحلات استطلاعية فوق شرق المتوسط بما في ذلك المجال الجوي لإسرائيل وغزة.

رحلات استطلاعية بريطانية فوق شرق المتوسط 

ووفقًا لما أعلنته الوزارة البريطانية، فإن طائرات المراقبة ستكون غير مسلحة ولن يكون لها دور قتالي ومهمتها تحديد مكان الرهائن فقط.

وقالت وزارة الدفاع البريطانية: إن لندن تعمل مع شركائها في المنطقة منذ 7 أكتوبر2023 لضمان إطلاق سراح الأسرى، ومن بينهم مواطنون بريطانيون، وأشارت الوزارة في بيان إلى أن سلامة مواطنيها تعتبر "أولوية بريطانيا القصوى".

وحسب البيان، "ستُجري وزارة الدفاع البريطانية طلعات استطلاعية في أجواء شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك العمل في المجال الجوي فوق إسرائيل وغزة، لدعم الأنشطة المستمرة لإنقاذ الأسرى".

وأضافت: "ستكون طائرات الاستطلاع غير مسلحة، ولن يكون لها أي دور قتالي، وتتولى مهمة تحديد مكان الرهائن فقط"، وقالت:  "المعلومات المتعلقة بإنقاذ الرهائن ستُرسَل فقط إلى السلطات المختصة المسئولة عن ذلك".

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جيش الاحتلال يعلن مقتل جنديين إضافيين خلال معارك فى قطاع غزة

القسام تكشف عن عملية استهدفت 60 جنديًا إسرائيليًا شرق جحر الديك

 أعلنت كتائب عزالدين القسام، اليوم الأحد، عن تفجير 3 عبوات ناسفة بقوة قوامها 60 جنديًا إسرائيليًا، في نقطة تمركز لهم شرق منطقة جحر الديك وسط قطاع غزة.

عشرات من جنود الاحتلال

وقالت كتائب القسام في بيان لها: "فجر اليوم تمكن مجاهدو القسام من رصد تمركز لعشرات من جنود الاحتلال (60 جنديًا) داخل خيام في نقطة تموضع لهم شرق جحر الديك، فقام المجاهدون بزراعة 3 عبوات مضادة للأفراد بشكل دائري حول التمركز، وفي تمام الساعة 4:30 تم تفجير العبوات في جنود الاحتلال وتقدم أحد المجاهدين للإجهاز على من تبقى من أفراد القوة وانسحب المجاهدون إلى مواقعهم بسلام بعد إيقاع عدد كبير من جنود الاحتلال قتلى".

وقد نفذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا في المعسكر الغربي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

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