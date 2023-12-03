تقرير أمريكى: واشنطن تضغط على الاحتلال لإدخال أكبر قدر من المساعدات الإنسانية لغزة

قال موقع" أكسيوس" الأمريكي، إن الادارة الأمريكية تضغط وبقوة على حكومة الاحتلال الإسرائيلي من أجل إدخال أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية لقطاع غزة المحاصر من الجانب الإسرائيلي.

المساعدات الإنسانية

ووفقًا لما نقله موقع أكسيوس الأمريكي فقد قال مسئولون أمريكيون وإسرائيليون: إن إدارة بايدن تضغط على إسرائيل لإعادة كمية المساعدات الإنسانية المسموح بها إلى غزة إلى المستويات التي كانت عليها قبل انهيار وقف إطلاق النار.

يأتي هذا فيما تحذر جماعات الإغاثة من أن استئناف القتال - خاصة في جنوب غزة حيث يتركز مليونا فلسطيني - سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في القطاع بشكل كبير.

وكجزء من اتفاق وقف إطلاق النار، سمحت إسرائيل بزيادة كبيرة في عدد الشاحنات التي تحمل المساعدات الإنسانية - حوالي 200 يوميًا - إلى غزة، وتم السماح بدخول كمية محدودة للغاية من المساعدات إلى الجيب قبل وقف إطلاق النار، كما سمحت إسرائيل أيضًا لأربع شاحنات محملة بالوقود وأربع شاحنات تحمل غاز الطهي بالعبور إلى القطاع يوميًا خلال فترة وقف القتال.

انهيار المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار

وقال أكسيوس: بعد انهيار المحادثات بشأن تمديد وقف إطلاق النار، أوقف الجيش الإسرائيلي دخول شاحنات المساعدات والوقود من مصر إلى غزة، كما استأنفت إسرائيل هجومها البري وقصفها لغزة.

ووفقًا لأكسيوس: فقد اتصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، الذي كان في طريق عودته إلى الولايات المتحدة من المنطقة، بوزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، وشدد على أن إسرائيل يجب أن تسمح بدخول المساعدات إلى غزة بنفس المستوى الذي كانت عليه خلال الحرب.

وبعد وقت قصير من المكالمة، سمحت إسرائيل لنحو 50 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية بدخول جنوب غزة، لكنها لم تسمح بدخول الوقود إلى القطاع، وقال مسئول إسرائيلي إن إسرائيل سمحت يوم السبت لنحو 100 شاحنة مساعدات بدخول غزة، بما في ذلك شاحنتان محملتان بالوقود.

وقال مسئول أمريكي لموقع أكسيوس: إن إدارة بايدن تجري "ضغطًا كبيرًا" لإقناع إسرائيل بالموافقة على السماح بمستويات أعلى من المساعدات إلى القطاع، وقال المسئول: "نريد إدخال نفس العدد من قوافل المساعدات الذي كان ساريًا خلال فترة التوقف كحد أدنى".