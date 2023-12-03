الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

المكتب الإعلامى الحكومى فى غزة: الاحتلال ارتكب مجزرة جديدة فى الشجاعية

غزة
غزة

شن  الاحتلال الإسرائيلي أمس هجومًا على غزة  شمل مناطق واسعة من القطاع، قالت مصادر فلسطينية إنه الأكثر دموية منذ بدء الحرب وخلف مئات الشهداء والجرحى نتيجة استخدام قنابل عملاقة.

وأعلن المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة أن الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة مروعة في حي الشجاعية بقصف 50 عمارة سكنية ومنزلًا فوق رءوس ساكنيها وقصفها بالصواريخ والقنابل العملاقة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان: جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب مجزرة مُروّعة في حي الشجاعية (شرق مدينة غزة) حيث قامت طائرات الاحتلال بتدمير أكثر من 50 عمارةً سكنية ومنزلًا فوق رءوس ساكنيها وقصفها بعشرات الصواريخ والقنابل العملاقة، الأمر الذي ينذر بارتقاء مئات الشهداء.

ونفذ الجيش الإسرائيلي أحزمة نارية متتالية على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة.

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قصف مستمر

وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلًا في المعسكر الغربي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

كما أفادت مصادر فلسطينية بمقتل عدد كبير من الفلسطينيين جراء استهداف الطيران الحربي منزل عائلة البراوي في منطقة مشروع بيت لاهيا شمال قطاع غزة، وسط قصف عنيف ومستمر على المنطقة. 

كما نفذ الجيش الإسرائيلي قصفًا مدفعيًا مباشرًا استهدف طواقم الدفاع المدني والطواقم الطبية التي تحاول انتشال القتلى والجرحى من تحت ركام منزل عائلة البراوي شمال قطاع غزة.

عدوان شمال قطاع غزة

وكذلك شن الطيران الإسرائيلي حزامًا ناريًا عنيفًا على مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، ما أدى لمقتل عدد كبير من السكان.

وقد قتل سفيان تايه رئيس الجامعة الإسلامية وعائلته في قصف إسرائيلي على الفالوجا، في حين استشهد 10 أشخاص على الأقل في غارة للطائرات الإسرائيلية شمال شرق خان يونس، بالإضافة إلى ذلك شنّ الطيران الإسرائيلي حزامًا ناريًا في محيط مستشفى الإندونيسي وشرق مخيم جباليا شمالي مدينة غزة.

وحمل المكتب الحكومي "الاحتلال" الإسرائيلي والإدارة الأمريكية ممثلة برئيسها جو بايدن ووزير خارجيتها (أنتوني بلينكن) المسئولية الكاملة عن حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش "الاحتلال" ضمن حربه الشاملة على قطاع غزة وعلى كل مناحي الحياة، بالتزامن مع منح الولايات المتحدة الأمريكية الضوء الأخضر "للاحتلال" باستمرار حرب الإبادة الوحشية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وطالب المكتب الإعلامي الحكومي المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بوقف هذه الحرب المجنونة فورًا، حيث حصدت هذه الحرب حتى الآن أرواح أكثر من 15200 "شهيد" وأكثر من 40 ألف إصابة.

وشنّ الطيران الإسرائيلي غارات مكثفة وعنيفة اليوم السبت على مدينة حمد في خان يونس جنوب قطاع غزة.

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