أخبار الظهيرة: انتهاء تصويت المصريين بالخارج في نيوزيلندا.. والجارديان تكشف دوافع هجوم الاحتلال على جنوب غزة

تنوعت أخبار الظهيرة اليوم بين أخبار خاصة بالانتخابات الرئاسية في الخارج بالاضافة إلى أخبار فنية.

وفي السياق، ترصد “الدستور” أبرز أخبار الظهيرة اليوم:

الانتخابات الرئاسية 2024: انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى نيوزيلندا

انتهى منذ قليل "التصويت للمصريين في نيوزيلندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، وغلق لجنة اقتراع المصريين وانتهاء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وذلك فى تمام العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.



وبدأت نيوزيلندا عملية التصويت في العاشرة من مساء الخميس الماضي، وانتهت منذ قليل، وذلك طبقًا لفرق التوقيت بينها وبين مصر لتكون أول دولة يتم التصويت بها وينتهي بالخارج، بينما بدأ التصويت فى آخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس، لتكون آخر لجنة ينتهي الاقتراع بها في الخارج.

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رئيس الوزراء يُتابع جهود اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء

تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مجهودات اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بالمجلس، خلال شهر نوفمبر 2023، من خلال تقرير مقدم من الدكتورحسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أهمية تعزيز اللجنة لجهودها المقدمة في المجال الطبي، لا سيما تلك الجهود الخاصة بالتعامل العاجل والفعال مع الاستغاثات والحالات التي تتطلب تدخلًا سريعًا، بالتنسيق المستمر مع الجهات المعنية.

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غناء علي الحجار.. حماة الوطن يدعم المرشح الرئاسي السيسي بأغنية جديدة

طرح حزب حماة الوطن، أغنية لدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024.

الأغنية، بعنوان «قالوا مصر» من غناء النجم علي الحجار.

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عاجل.. الجارديان تكشف دوافع الهجوم الإسرائيلي على جنوب غزة

كشفت صحيفة "الجارديان" البريطانية، أن الدافع وراء الهجوم العسكري الإسرائيلي على جنوب غزة هو الاعتقاد بأن المعلومات الاستخباراتية المستمدة من بعض الأسرى المقاتلين من كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس الذين تم أسرهم خلال القتال في الشمال ستسمح لهم بالعثور على قادة حماس وقتلهم.

وتابعت الجارديان أن السياسيين والجنرالات الإسرائيليين يعتقدون أن القضاء على كبار القادة وعلى رأسهم يحيى السنوار هو أفضل فرصة لهم للقضاء على المنظمة المتجذرة بعمق في غزة، بعد ما يقرب من عقدين من السيطرة على القطاع.

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