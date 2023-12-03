الانتخابات الرئاسية 2024: انتهاء تصويت المصريين بالخارج فى نيوزيلندا

انتهى منذ قليل "التصويت للمصريين في نيوزيلندا، بالانتخابات الرئاسية لجمهورية مصر العربية 2024، وغلق لجنة اقتراع المصريين وانتهاء الإدلاء بأصواتهم في العملية الانتخابية، وذلك فى تمام العاشرة صباح اليوم الأحد بتوقيت القاهرة.



وبدأت نيوزيلندا عملية التصويت في العاشرة من مساء الخميس الماضي، وانتهت منذ قليل، وذلك طبقًا لفرق التوقيت بينها وبين مصر لتكون أول دولة يتم التصويت بها وينتهي بالخارج، بينما بدأ التصويت فى آخر لجنة انتخابية بالخارج فى لوس أنجلوس، لتكون آخر لجنة ينتهي الاقتراع بها في الخارج.



وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة وقنصلية بـ121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

المصريون بالخارج

وأصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي ضوابط لآلية تصويت المصريين بالخارج، وذلك ضمانًا لصحة تصويتهم بالانتخابات داخل مقر البعثات والقنصليات، وذلك وفقًا لما ورد من الهيئة الوطنية للانتخابات وإعمالًا لحكم المادة 29 من القانون رقم 22 لسنة 2014 بتنظيم الانتخابات الرئاسية، وجاءت كالتالي:



* يقوم الناخب بإثبات شخصيته أمام لجنة الانتخاب خارج جمهورية مصر.



* إثبات الشخصية عن طريق بطاقة الرقم القومي سارية أو جواز السفر ساري الصلاحية مثبتًا به الرقم القومي.



* حول بطاقة الرقم القومي غير السارية، لم يشترط سريان بطاقة الرقم القومي عند إدلاء الناخب بصوته في انتخابات المصريين في الخارج، ويشترط سريان جواز السفر.



* لن يسمح بالمشاركة لمن لم يسبق له استخراج بطاقة رقم قومي لمن هم دون 18 عامًا.



* من تجاوز السن القانونية، ويوجد اسمه ضمن قواعد بيانات الناخبين، فيمكنه التصويت في هذه الحالة، إذا كان لديه جواز سفر يتضمن الرقم القومي، بشرط أن يكون الجواز ساريًا وقت التصويت.



* حال الإدلاء بالصوت في إحدى اللجان خارج مصر، وتصادف وجود الشخص نفسه في مصر أثناء الانتخابات داخل مصر، فلا يجوز للناخب الإدلاء بصوته أكثر من مرة سواء في الداخل أو الخارج، بحسب قانون الانتخابات.



وتُجرى العملية الانتخابية خارج مصر في عدد 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة حول العالم، والتي صدر قرار مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات رقم (27) لسنة 2023 بتحديد مقراتها وعناوينها.

