قائمة الإجازات الرسمية في 2024 لجميع الموظفين

قائمة الاجازات الرسمية في 2024 لجميع الموظفين من أبرز الموضوعات التي يبحث عنها الكثير من المواطنين خلال الساعات الماضية مع حلول العام الجديد.

وترتفع عمليات البحث عبر محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” خلال الأيام الماضية من قبل المواطنين بكافة أنحاء محافظات جمهورية مصر العربية لمعرفة قائمة الاجازات الرسمية في 2024 لجميع الموظفين.

وتزامنًا مع اهتمام الكثير من المواطنين بمحافظات مصر لمعرفة قائمة الاجازات الرسمية في 2024 للحصول على راحة وقضاء وقت ممتع مع الأهل والأصدقاء، يرصد “الدستور” في هذا التقرير كافة التفاصيل والمعلومات التي يكثر البحث عنها وشغلت اهتمام الكثير من المواطنين لمعرفة قائمة الاجازات الرسمية في 2024 لجميع الموظفين، وإليكم التفاصيل على النحو التالي كما ينبغي.

قائمة الاجازات الرسمية في 2024 لجميع الموظفين

يمكنك الأن معرفة قائمة الاجازات الرسمية في 2024 الكاملة للعام استعدادا للإجازة والابتعاد عن الروتين اليومي وذلك من خلال موقع الدستور الإلكتروني وهى كما يلي:-

يوم الأحد الموافق 7 يناير 2024 اجازة عيد الميلاد المجيد.

يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 إجازة ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.

يوم الأربعاء الموافق 10 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الخميس الموافق 11 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الجمعة الموافق 12 أبريل 2024 اجازة عيد الفطر المبارك.

يوم الثلاثاء الموافق 25 أبريل 2024 اجازة عيد تحرير سيناء.

يوم الأربعاء الموافق 1 مايو 2024 اجازة عيد العمال.

يوم الاثنين الموافق 6 مايو 2024 إجازة شم النسيم.

يوم الاثنين الموافق 17 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى.

يوم الثلاثاء الموافق 18 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى.

يوم الاربعاء الموافق 19 يونيو 2024 إجازة عيد الأضحى.

يوم الأحد الموافق 30 يونيو 2024 إجازة ثورة 30 يونيو.

يوم الاثنين الموافق 8 يوليو 2024 إجازة رأس السنة.

يوم الثلاثاء الموافق 23 يوليو 2024 إجازة ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

يوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024 إجازة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.

يوم الأحد الموافق 6 أكتوبر 2024 إجازة الاحتفال بأعياد النصر.