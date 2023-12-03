الأحد 03 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

الأنبا باخوم يلقي محاضرة تكوينية لمرحلتي إعداد الخدام وخدام كنائس القاهرة

كنيسة
كنيسة

 استكملت اللقاءات التكوينية لمرحلتي إعداد الخدام، وخدام كنائس القاهرة، وذلك بمقر مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بكوبري القبة.

و ألقى محاضرة اللقاء الأنبا باخوم، النائب البطريركي لشؤون الإيبارشية البطريركية بعنوان "الأسرار الكنسية من وجهة نظر القانون الكنسي".

شارك في الاجتماع الأب يونان شحاتة، مسؤول مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، والأخ محسن مجدي، عضو المكتب، بالإضافة إلى خدام كنيسة القديسة حنة والقديس بطرس، بطنطا.

جدير بالذكر أن مثل هذه اللقاءات التكوينية، تقام، في إطار حرص مكتب التعليم المسيحي بالإيبارشية البطريركية، بقيادة الأب يونان شحاتة، على تكوين خدام الرعايا، من خلال محاضرات تكوينية عدة في مختلف المجالات الكنسية.
 

الاستعداد لصوم الميلاد المجيد

وتستعد  الكنيسة الكاثوليكية بمصر لبدء صوم الميلاد المجيد، يوم 9 ديسمبر المقبل لمدة 15 يوما تنتهي ليلة عيد الميلاد المجيد في 25 ديسمبر وفقا للتقويم الغربي.

ويترأس الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك بمصر، قداس عيد الميلاد وفقًا للتقويم الغربي في 24 ديسمبر 2023.

وتتكون مدة صوم الميلاد المجيد من 42 يومًا، وينتهي دائمًا في 29 كيهك أي 7 يناير، وهذه المدة تشمل 40 يومًا تصومها الكنيسة الأرثوذكسية لاستقبال ميلاد المسيح، كما صامها موسى 40 يومًا قبل أن يتسلم كلمة الله المكتوبة، بالإضافة إلى 3 أيام تذكار معجزة نقل جبل المقطم، والتي حدثت في وقت القديس سمعان الخراز، وذلك في عهد البابا إبرام ابن زرعه السرياني البطريرك الـ62.

يأتي ذلك تذكارًا للأيام الثلاثة التى صامها الأقباط لله فى أمر جبل المقطم، فى القرن العاشر الميلادى، والتى انتهت بنقل الجبل، فحفظ الأقباط هذا التذكار شهادة للتاريخ.

وخلال صوم الميلاد المجيد تقيم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صلوات القداسات اليومية، بالإضافة إلى إقامة أكثر من قداس لمشاركة أكبر قدر ممكن من الأفراد في قداسات الصوم.

اللقاءات التكوينية كنائس القاهرة التعليم المسيحي الأنبا باخوم النائب البطريركى لشؤون الإيبارشية البطريركية

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