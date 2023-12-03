الوطنية للانتخابات تتابع تصويت المصريين بالخارج فى الانتخابات الرئاسية

عقد المستشار أحمد بندارى، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، صباح اليوم الأحد، مؤتمرًا صحفيًا من داخل غرفة عمليات الهيئة، لمتابعة والإعلان عن تفاصيل اليوم الثالث والأخير من تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية 2024، من خلال بث تليفزيوني مباشر من السفارات والقنصليات المصرية التي يجرى فيها الاقتراع، منذ التاسعة صباح يوم الجمعة بتوقيت كل دولة وتستمر حتى التاسعة مساء لليوم.



وشكلت الهيئة الوطنية للانتخابات غرفة عمليات مركزية مزودة بتقنية البث التليفزيوني، باستخدام شاشات عرض متصلة مباشرة مع السفارات والقنصليات بالصوت والصورة، لمتابعة إدلاء المصريين خارج مصر بأصواتهم في انتخابات الرئاسة.



ويتحدث المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس اللجنة العامة المشرفة على اللجان الفرعية للمصريين بالخارج، إلى رؤساء اللجان من السفراء حول العالم في مقر البعثات الدبلوماسية المصرية لشرح ما يحدث فى اللجان الانتخابية والرد على كل الاستفسارات القانونية والتنظيمية والفنية ذات الصلة، وإزالة أي معوقات قد تواجههم.



وبدأ التصويت لليوم الثالث على التوالي فى دولة نيوزيلندا منذ الساعة التاسعة صباح يوم الأحد بتوقيت ويلينجتون العاصمة النيوزيلندية، والذى يوافق العاشرة مساء أمس السبت بتوقيت القاهرة- حيث يوجد فرق توقيت 11 ساعة بين البلدين.



وتوافد الناخبون على اللجنة في نيوزيلندا والدخول لإبداء الرأي تمهيدًا لغلق باب التصويت بعد قليل في العاشرة صباح اليوم بتوقيت القاهرة.



وانتهت آخر عملية تصويت لليوم الثاني داخل لجنة الانتخابات بالسفارة المصرية بمدينة لوس أنجلوس في التاسعة مساء اليوم بتوقيت الولايات المتحدة الأمريكية، وهو الذي يوافق السابعة صباح اليوم الأحد بتوقيت مصر، نظرًا لفارق التوقيت بين البلدين، على أن يبدأ التصويت فيها من جديد اليوم الثالث في السابعة مساء اليوم الأحد بتوقيت مصر.